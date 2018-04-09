Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 …