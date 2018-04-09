9
44
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
             888888   .d888  888b     d888             .d8888b.   8888888b.  
               "88b  d88P"   8888b   d8888            d88P  Y88b  888   Y88b 
                888  888     88888b.d88888            Y88b. d88P  888    888 
 .d8888b        888  888888  888Y88888P888   8888b.    "Y88888"   888   d88P 
 88K            888  888     888 Y888P 888      "88b  .d8P""Y8b.  8888888P"  
 "Y8888b.       888  888     888  Y8P  888  .d888888  888    888  888 T88b   
      X88       88P  888     888   "   888  888  888  Y88b  d88P  888  T88b  
  88888P'       888  888     888       888  "Y888888   "Y8888P"   888   T88b 
              .d88P                                                          
            .d88P"                                                           
           888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Крупный пожар начался в Самаре. На улице Ново-Садовой загорелось здание, расположенное по соседству с КРЦ «Звезда».

По информации регионального ГУ МЧС России, огонь охватил постройку, в которой ранее располагался ресторан. Сигнал о возгорании поступил в 18:01. На тушение пожара 
9 апреля 2018, 06:43
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
9 апреля 2018, 12:50
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 
9 апреля 2018, 09:47
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх