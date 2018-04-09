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Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован
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9 апреля 2018, 08:32
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Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось
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9 апреля 2018, 07:38
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Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре
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9 апреля 2018, 06:18
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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары
Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только …
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9 апреля 2018, 12:50
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе
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9 апреля 2018, 09:47
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Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол
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7 апреля 2018, 05:39
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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 11:49
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В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы
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4 апреля 2018, 09:48
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область
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31 марта 2018, 09:11