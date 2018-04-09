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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
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Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
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Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Стали известны подробности пожара в районе КРЦ «Звезда» в Самаре. По информации регионального управления МЧС, здание, в котором произошло возгорание, не эксплуатировалось.

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Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

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С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары

Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только 
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 
9 апреля 2018, 09:47
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

Накануне жителям областной столицы были разосланы СМС-сообщения от МЧС. Ведомство предупредило горожан о том, что выход на лед в субботу чрезвычайно 
7 апреля 2018, 05:39
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
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