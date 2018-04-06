В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.
Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних подростков, и предложила им хитрую схему по обворовыванию продуктовых супермаркетов. Пока злоумышленница отвлекала продавцов, ее подельники складывали товары в рюкзак и удалялись.
Следствием установлено, что за январские праздники женщина и молодые люди совершили не менее 4 подобных краж на сумму более 5000 рублей. В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело.
Материалы в отношении женщины направленs в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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