|
Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон
Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.
Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, …
|
6 апреля 2018, 05:15
|
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре
|
6 апреля 2018, 02:57
|
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 01:11
|
Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре
Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными …
|
6 апреля 2018, 12:05
|
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
|
6 апреля 2018, 11:49
|
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
|
6 апреля 2018, 10:59
|
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
|
6 апреля 2018, 09:35
|
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области
|
4 апреля 2018, 02:11
|
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
|
4 апреля 2018, 01:26
|
За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного
|
22 марта 2018, 09:10
|
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку …
|
20 марта 2018, 08:01
|
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области
В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список …
|
19 марта 2018, 05:37