|
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей
Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы …
|
4 апреля 2018, 05:02
|
Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре
|
4 апреля 2018, 04:04
|
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти
Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, …
|
4 апреля 2018, 02:58
|
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
|
4 апреля 2018, 01:26
|
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти
|
4 апреля 2018, 10:08
|
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти
Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей …
|
4 апреля 2018, 09:42
|
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
|
3 апреля 2018, 07:00
|
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
|
3 апреля 2018, 03:04
|
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре
|
3 апреля 2018, 02:45
|
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
|
23 марта 2018, 02:49
|
Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона
В Великобритании водитель предъявил полицейским права на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге …
|
19 марта 2018, 12:40