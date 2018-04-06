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Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта
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6 апреля 2018, 05:34
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В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП
В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У …
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6 апреля 2018, 03:58
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В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?
Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом …
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6 апреля 2018, 03:17
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Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре
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6 апреля 2018, 02:57
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Цены на речные перевозки выросли в Самаре
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6 апреля 2018, 01:48
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей
Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
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6 апреля 2018, 12:59
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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 11:49
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Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
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6 апреля 2018, 10:59
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
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2 апреля 2018, 03:43
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Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
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19 марта 2018, 10:25