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Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 

6 апреля 2018, 05:34
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом 
6 апреля 2018, 03:17
Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба 
6 апреля 2018, 02:57
Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

В Самаре опубликованы цены на проезд в речном транспорте в навигацию 2018 года. Новые тарифы на перевозки опубликовало Самарское речное пассажирское предприятие. Уже с субботы, 7 апреля, цены повысятся на 5-10 рублей практически на всех направлениях. За переправу в Рождествено 
6 апреля 2018, 01:48
К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
6 апреля 2018, 12:59
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».

Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
6 апреля 2018, 10:59
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на 
2 апреля 2018, 03:43
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
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