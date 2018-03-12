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Материалы по теме:

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта 

12 марта 2018, 11:07
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
Мать, истязавшая свою 12-летнюю дочь, задержана в Похвистневском районе

Мать, истязавшая свою 12-летнюю дочь, задержана в Похвистневском районе

На днях в полицию Похвистневского района поступило сообщение от педагогов местной школы. Они рассказали, что 12-летняя ученица не пришла на уроки без уважительной причины. Из общения с ее младшим братом учителя узнали, что девочка осталась дома потому, что ее избила 

21 февраля 2018, 12:44
Более 170 граммов героина нашли у жительницы Тольятти

Более 170 граммов героина нашли у жительницы Тольятти

Некоторое время назад тольяттинские полицейские получили информацию о том, что 57-летняя жительница села Тимофеевка причастна к незаконному обороту наркотиков. Женщину задержали у нее дома. При обыске в жилище правоохранители нашли банку, в которой находилось более 171 грамма серо-белого порошка. Экспертиза 

20 февраля 2018, 12:36
Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых жителей Самары подозревают в организации нелегальных азартных игр. Незаконной деятельность компания приятелей начала заниматься в 2018 году. В помещении дома №10 они организовали подпольный покерный клуб. Заведение функционировало до те пор, пока его не закрыли сотрудники полиции при силовой 

19 февраля 2018, 08:05
В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.

О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. 

8 февраля 2018, 10:19
В Тольятти будут судить серийного угонщика детских колясок и велосипедов

В Тольятти будут судить серийного угонщика детских колясок и велосипедов

В Тольятти предстанет перед судом 34-летний местный житель. Он обвиняется в серии краж, а также покушении на мошенничество.

По версии следствия, с июня по октябрь 2017 года мужчина украл из подъездов жилых домов 2 детские коляски и 7 велосипедов. Общая стоимость 

2 февраля 2018, 03:23
Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах из квартир горожан. Задержанный – ранее судимый 34-летний мужчина, который освободился в августе. Полиция опубликовало фото предметов, изъятых у подозреваемого. Среди них обнаружены предметы, украденные из квартиры 19-этажки на Пятой просеке: золото 
3 ноября 2017, 09:59
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции у представителей преступного сообщества изъяли свыше 700 килограммов драгоценностей и реликвий, в том числе драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и т.д. Точную стоимость всего изъятого еще предстоит установить экспертам, но уже понятно, что речь идет о десятках миллионов 

27 июня 2017, 10:22
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