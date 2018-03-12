Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.
По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал окна и стены. Его добычей становились строительные и электроинструменты, бытовая техника, электроника, самовары, детские машинки и многое другое. Похищенные вещи предполагаемый вор сбывал в ломбардах на территории Ульяновской области, а также республик Башкортостана и Татарстана. Сумма причиненного ущерба составила около 2 миллионов рублей.
На мужчину заведено уголовное дело по статье «Кража». Он помещен под арест, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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