Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.
В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, был оценен в 100 тысяч рублей. Совершив задуманное, преступники сдали детали в пункт металлоприема, выручив за них 8500 рублей.
Правоохранители смогли вычислить подозреваемых. Один из них получил 4 года тюрьмы, а второй скрылся и находится в федеральном розыске.
Третий фигурант, как выяснилось, после кражи участвовал в убийстве бывшего начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Пока шло производство по этому делу, его нельзя было привлечь к ответственности еще и за кражу. Материалы на него были выделены в отдельное дело. Расследование было завершено в марте 2018 года. Дело передано для рассмотрения суд, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
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