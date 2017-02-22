Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница …