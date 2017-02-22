Сегодня в Самарском областном суде вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи. На скамье подсудимых - Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Захрабов. Для первых двух обвиняемых гос.обвинитель запрашивает пожизненный срок, для Бабаева - 25 лет, для Захрабова - 26. Напомним, в апреле прошлого года они совершили разбойное нападение на дом родителей Андрея Гошта, шестерых спящих людей забили насмерть битами и черенками от лопат. Выжила только семилетняя племянница силовика. Согласно материалам дела, налетчики украли имущество на сумму около 200 тысяч рублей. О том, что один из потерпевших - полицейский, они, якобы, не знали. Дело рассматривал суд присяжных, процесс шел в закрытом режиме, однако пресса сможет присутствовать во время вынесения приговора. На месте работает наша съемочная группа. Об итогах этого уголовного дела расскажем в вечернем выпуске новостей в 18:45
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