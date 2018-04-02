Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом опубликована в картотеке ВАС.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с иском о самобанкротстве СУТЭК обратилась в суд в конце прошлого года. Задолженность организации перед кредиторами превышает 1 млрд рублей. Акционерное общество было создано в 2001 году. Основной вид деятельности - производство пара и горячей воды. Сейчас у компании на обслуживании 22 котельные, из которых 17 - муниципальные. Учредителем «СУТЭК» является ЗАО «Самарагазкомплект», ликвидированное в августе 2013 года. По данным крупной инвестиционной компании «Газпром Теплоэнерго», теперь «СУТЭК» является одним из ее структурных подразделений. Выручка УК в 2016 году превысила 1 миллиард 300 миллионов рублей, прибыль составила почти 1 миллион рублей. Финансовая отчетность за 2017 год пока не раскрывалась.
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