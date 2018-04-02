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Материалы по теме:

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 
2 апреля 2018, 10:08
СОФЖИ придется заплатить

СОФЖИ придется заплатить

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.

Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в 

30 марта 2018, 05:33
Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе

Ревнивец чуть не перерезал горло знакомой в Безенчукском районе

В суде Безенчукского района вынесли приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в угрозе убийством.

В середине февраля он заявился в гости к знакомой. Мужчина усомнился в верности своей подруги, а от женщины он потребовал подтвердить подозрения. В конце концов 

30 марта 2018, 02:37
СУТЭК может обанкротиться

СУТЭК может обанкротиться

ЗАО «СУТЭК» - основной поставщик тепловой энергии в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары - на грани банкротства. Его задолженность перед поставщиками газа, электроэнергии и воды составляет более 50% годовой выручки. При этом контрагенты предприятия - управляющие компании на местах - 
22 января 2016, 11:43
ЗАО

ЗАО "СУТЭК" может обанкротиться

ЗАО "СУТЭК" оказалось на грани банкротства. Суммарная задолженность управляющих компаний, получающих от поставщика горячее водоснабжение и отопление, составляет почти 700 миллионов рублей. Крупнейшие неплательщики - ООО "УК ТВН", ООО "УК ВАСКО" и АО "Славянка", чьи долги составляют 69, 30 и 
28 октября 2015, 03:12
В Самаре модернизируют котельные

В Самаре модернизируют котельные

В Самаре могут модернизировать котельные без привлечения средств бюджета. Такой вариант в ходе рабочей встречи в Москве обсудили губернатор Самарской области Николай Меркушкин и генеральный директор энергомашиностроительного предприятия "Звезда-Энергетика" Николай Бех. Питерская компания занимается строительством электростанций и обслуживанием коммунальных систем 

8 декабря 2014, 10:36
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