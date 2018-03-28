В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил в 3 тысячи рублей.
На место происшествия прибыла следственная группа. В ее составе был инспектор-кинолог лейтенант полиции Александр Юсупкулов со служебной собакой по кличке Шакира. Именно четвероногая ищейка помогла раскрыть преступление. Овчарка взяла след и привела стражей порядка к квартире, расположенной этажом выше.
Полицейские выяснили, что там живет женщина с сыном. Мужчина только два месяца назад вышел из тюрьмы. На него и пало подозрение.
Во время допроса предполагаемый преступник полностью признал свою вину. Он рассказал, что специально ждал, когда сосед отлучится, а после этого утащил шкаф. Его мужчина поставил в квартире, чтобы хранить в нем вещи.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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