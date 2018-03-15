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Материалы по теме:

Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области

Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области

Кражу таксофона раскрыли полицейские в Приволжском районе области. О пропаже аппарата сообщил директор одной из местных фирм.

Прибывшие правоохранители быстро нашли средство связи. Оно валялось недалеко от места кражи. Там же стражи порядка заметили следы на снегу, которые привели их к 

15 марта 2018, 12:25
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

15 марта 2018, 10:16
Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Работник пекарни в немецком Франкфурте может претендовать на звание самого честного жителя города. Он нашел в контейнере на помойке кейс, полный денег, и не задумываясь отнес его в полицию. Как оказалось, в чемодане находились 8 миллионов евро. Правда, банкноты оказались 
14 марта 2018, 07:19
Судимый за наркотики мужчина стал директором клиники и обокрал пациента

Судимый за наркотики мужчина стал директором клиники и обокрал пациента

Курьезный случай произошел в одном из частных реабилитационных центров Самары. Директор учреждения украл у своего пациента, который лег в клинику, чтобы выйти из запоя, данные ему на сохранение 20 тысяч рублей. Видимо, рассчитывал, что пациент, придя в себя, не вспомнит 

14 марта 2018, 11:50
В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
Мать, истязавшая свою 12-летнюю дочь, задержана в Похвистневском районе

Мать, истязавшая свою 12-летнюю дочь, задержана в Похвистневском районе

На днях в полицию Похвистневского района поступило сообщение от педагогов местной школы. Они рассказали, что 12-летняя ученица не пришла на уроки без уважительной причины. Из общения с ее младшим братом учителя узнали, что девочка осталась дома потому, что ее избила 

21 февраля 2018, 12:44
Более 170 граммов героина нашли у жительницы Тольятти

Более 170 граммов героина нашли у жительницы Тольятти

Некоторое время назад тольяттинские полицейские получили информацию о том, что 57-летняя жительница села Тимофеевка причастна к незаконному обороту наркотиков. Женщину задержали у нее дома. При обыске в жилище правоохранители нашли банку, в которой находилось более 171 грамма серо-белого порошка. Экспертиза 

20 февраля 2018, 12:36
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