32-летний житель Хворостянского района обокрал предприятие, на котором работал. Преступление он совершил на территории Безенчукского района. Он зашел на территорию организации со спортивной сумкой, сложил туда пятнадцать метров кабеля, четыре газовых резака, а потом спокойно ушел.
Злоумышленник попросил своего знакомого довезти его до дома. Однако по дороге машину остановили полицейские. После обнаружения подозрительной сумки ее владельца доставили в отдел.
Злоумышленник признался в содеянном, рассказав полицейским, что похитил имущество организации для личных нужд. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и насилие в отношении представителя власти. На мужчину заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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