Кражу таксофона раскрыли полицейские в Приволжском районе области. О пропаже аппарата сообщил директор одной из местных фирм.
Прибывшие правоохранители быстро нашли средство связи. Оно валялось недалеко от места кражи. Там же стражи порядка заметили следы на снегу, которые привели их к одному из частных домов.
В жилище внимание полицейских привлек молодой человек. 18-летний студент из Октябрьска постоянно нервничал. Подозреваемый был доставлен в территориальный отдел полиции. Там он признался в преступлении. Молодой человек рассказал, что украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом. Однако после осмотра устройства похититель выбросил его, не найдя ничего ценного.
На студента заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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