Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.
Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В итоге подозрение пало на приятеля потерпевшего, с которым он распивал спиртное. После застолья хозяин квартиры уснул, а когда встал, заметил пропажу.
Подозреваемым оказался 49-летний мужчина, который уже имеет за плечами две судимости. В прошлом году он освоодился из тюрьмы. Оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. В совершении преступления он признался, похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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