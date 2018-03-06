В Самару прибыли двухэтажные вагоны Двухэтажные составы по маршруту Самара - Москва начнут курсировать уже третьего декабря. Стоимость одного такого вагона - около 70 млн рублей. В составе будут только купе, однако цена на них для пассажиров значительно ниже, чем в одноэтажном вагоне, и пока …