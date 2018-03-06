В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.
17 сентября на станции, на которой трудился Смирнов, произошло ЧП. При разгрузке вагона со щебнем погиб рабочий, которого придавило крышкой люка. По версии следствия, подозреваемый не провел для своего подчиненного инструктаж по технике безопасности, не обеспечил его обувью и спецодеждой. Кроме того, он допустил к опасным работам человека, у которого не было соответствующего опыта. Все эти факторы и повлекли трагедию.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, Смирнов ранее к уголовной ответсвенности не привлекался. Также, он возместил ущерб семье погибшего. В связи с этим обвинение попросило суд прекратить уголовное дело в отношении мужчины, и назначить ему штраф.
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