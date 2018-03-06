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Материалы по теме:

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Мать, истязавшая свою 12-летнюю дочь, задержана в Похвистневском районе

Мать, истязавшая свою 12-летнюю дочь, задержана в Похвистневском районе

На днях в полицию Похвистневского района поступило сообщение от педагогов местной школы. Они рассказали, что 12-летняя ученица не пришла на уроки без уважительной причины. Из общения с ее младшим братом учителя узнали, что девочка осталась дома потому, что ее избила 

21 февраля 2018, 12:44
Более 170 граммов героина нашли у жительницы Тольятти

Более 170 граммов героина нашли у жительницы Тольятти

Некоторое время назад тольяттинские полицейские получили информацию о том, что 57-летняя жительница села Тимофеевка причастна к незаконному обороту наркотиков. Женщину задержали у нее дома. При обыске в жилище правоохранители нашли банку, в которой находилось более 171 грамма серо-белого порошка. Экспертиза 

20 февраля 2018, 12:36
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых жителей Самары подозревают в организации нелегальных азартных игр. Незаконной деятельность компания приятелей начала заниматься в 2018 году. В помещении дома №10 они организовали подпольный покерный клуб. Заведение функционировало до те пор, пока его не закрыли сотрудники полиции при силовой 

19 февраля 2018, 08:05
К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий 

16 февраля 2018, 08:59
Самарские полицейские обнаружили нарколабораторию в Подмосковье

Самарские полицейские обнаружили нарколабораторию в Подмосковье

4 февраля сотрудники полиции задержали на посту ДПС «Зеленовка» задержали 27-летнего мужчину. Во время обыска у него изъяли более 479 граммов наркотика N-метилэфедрона, что относится к особо крупному размеру.

10 февраля сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с 

15 февраля 2018, 06:02
Следить за порядком во время ЧМ-2018 в Самаре будут казаки

Следить за порядком во время ЧМ-2018 в Самаре будут казаки

Во время чемпионата мира по футболу Самару должны посетить около 500 тысяч гостей. Для того чтобы обеспечить их безопасность, будут привлечены значительные силы полиции и Росгвардии. Кроме того, к охране порядка планируется привлекать и общественные организации. Внесут свой вклад и 
14 февраля 2018, 05:14
В блогах: о странных инициативах в школах Самары

В блогах: о странных инициативах в школах Самары

Блогер 63.ru раскритиковала шедевральную, как она пишет, инициативу властей Самары «орежимить» до 1 марта все городские школы металлодетекторами.

«Я просто в ступоре от такой идеи. Каждое утро вожу в школу двоих. Уже представила себе эту адскую ежеутреннюю процедуру. 
6 февраля 2018, 10:20
В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы

В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы

В Самаре с 1 марта во всех школах будут установлены металлодетекторы. Об этом на пресс-конференции сообщила Лилия Галузина, глава городского департамента образования. 40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Школы уже оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками 
1 февраля 2018, 11:35
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
В Тольятти на «Жигулевском море» сошли с рельс два вагона, есть фото

В Тольятти на «Жигулевском море» сошли с рельс два вагона, есть фото

Чрезвычайное происшествие произошло в поселке Жигулёвское море (рядом с Тольятти) вчера, 8 апреля, около 9 часов утра. Как пишут очевидцы из группы «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», случилось все на сортировочной горке. Что стало причиной для "схода", сейчас устанавливается. Пока 
9 апреля 2016, 10:56
В Самару прибыли двухэтажные вагоны

В Самару прибыли двухэтажные вагоны

Двухэтажные составы по маршруту Самара - Москва начнут курсировать уже третьего декабря. Стоимость одного такого вагона - около 70 млн рублей. В составе будут только купе, однако цена на них для пассажиров значительно ниже, чем в одноэтажном вагоне, и пока 
20 ноября 2015, 03:28
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