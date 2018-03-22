Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 14-летнего подростка в Тольятти. Он поручил сотрудникам ведомства досконально проверить условия, в которых жил мальчик, его взаимоотношения в семье и школе, а также изучить все обстоятельства и мотивы, которые могли привести к трагедии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, ЧП произошло 19 марта. 14-летний подросток погиб, упав с балкона многоэтажного дома. Несовершеннолетний проживал в указанном доме вместе с матерью и отчимом. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
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