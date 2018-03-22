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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

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Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

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Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

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Сотрудник обокрал предприятие, на котором работал в Самарской области

32-летний житель Хворостянского района обокрал предприятие, на котором работал. Преступление он совершил на территории Безенчукского района. Он зашел на территорию организации со спортивной сумкой, сложил туда пятнадцать метров кабеля, четыре газовых резака, а потом спокойно ушел.

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В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

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Грузчика обвинили в смерти человека при разгрузке вагона в Тольятти

В Тольятти перед судом предстанет местный житель Павел Смирнов, которого обвиняют в гибели подчиненного. 1 июня прошлого года он устроился работать грузчиком. Также он взял на себя ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

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6 марта 2018, 02:54
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Глава CКР провел совещание по расследованию жестокого убийства полицейского в Сызрани

Как сообщили в Следственном комитете России, в группу по раскрытию убийства Андрея Гошта и его семьи вошли более 25 следователей и криминалистов. К работе привлекли полиграфологов, психологов. Назначено 19 судебных экспертиз, проведено несколько десятков обысков и выемок документов, допрошено множество 

26 апреля 2016, 10:32
Сегодня в Самарскую область приедет глава следственного комитета России Александр Бастрыкин

Сегодня в Самарскую область приедет глава следственного комитета России Александр Бастрыкин

Он сам осмотрит дом в селе Ивашёвка, где был жестоко убит бывший начальник сызранской полиции Андрей Гошт и пять членов его семьи. Напомним, их тела обнаружили в минувшее воскресенье. В живых осталась семилетняя Софья - племянница силовика. Она находится в больнице 

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Изюминка турнира - в его командном принципе. Сборные выходили стенка на стенку. 9 весовых категорий - 9 поединков. Отборочные матчи на вылет, затем - полуфиналы и финал. Самарские борцы в схватке с башкирскими соперниками завоевали бронзу. Глебу Шумилову для победы 
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приедет в Самару на турнир по дзюдо

19 сентября в Самару приедет председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Известно, что одним из пунктов повестки визита станет турнир дзюдоистов, посвященный памяти юных героев Отечества и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Следственного комитета.

Юношеские сборные из 14 
18 сентября 2015, 07:03
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