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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
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Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отравил покупателю кашу с углем.

Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото 

23 марта 2018, 12:13
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

В Самарской области в 
22 марта 2018, 06:03
Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре

В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды 

22 марта 2018, 07:00
Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего 
22 марта 2018, 02:21
Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
21 марта 2018, 10:58
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани

На одном из сайтов появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Хозяйка машины живет в Сызрани. Авто примечательно тем, что оно было собрано вручную дедушкой владелицы. Он был большим поклонником «Победы», и как-то раз нашел кузов от автомобиля этой 

19 марта 2018, 09:31
В Тольятти вооруженный грабитель пытался убежать от тренера по смешанным единоборствам, но не смог

В Тольятти вооруженный грабитель пытался убежать от тренера по смешанным единоборствам, но не смог

В Тольятти наградили местного жителя, который помог задержать подозреваемого в совершении преступления. Тренер по смешанным единоборствам Элвин Гулуев стал свидетелем происшествия – вооруженный грабитель отнял у 41-летнего тольяттинца деньги и сотовый телефон. У нападавшего был нож. Преступник попытался убежать, но 

22 января 2018, 11:34
В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку

Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.  

Потерпевшая рассказала полицейским, что 

25 октября 2016, 10:06
В Самарской области пенсионерку изнасиловал 25-летний грабитель

В Самарской области пенсионерку изнасиловал 25-летний грабитель

Полицейские Самарской области расследуют изнасилование и ограбление пенсионерки. Инцидент произошел в селе Тимяшево Шенталинского района. 57-летняя женщина рассказала, что пустила в дом молодого мужчину, который попросил воды. Незнакомец набросился на пенсионерку, изнасиловал и похитил у потерпевшей сотовый телефон и золотое 

28 сентября 2016, 03:12
В Нью-Джерси мужчина три дня прятался под кроватью в чужом доме

В Нью-Джерси мужчина три дня прятался под кроватью в чужом доме

Инцидент произошел в конце весны этого года, но полиция рассказала о нем только сейчас. Джейсон Хаббард решил ограбить дом, увидев, что его хозяин вышел выносить мусор и не закрыл за собой дверь. Однако владелец дома вернулся быстрее, чем ожидал Джейсон. 
23 июля 2015, 05:41
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