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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары
В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были …
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23 марта 2018, 02:03
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Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары
В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отравил покупателю кашу с углем.
Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото …
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23 марта 2018, 12:13
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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
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22 марта 2018, 06:03
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Массовая проверка водителей на трезвость стартует в Самаре
В Самаре сотрудники ГИБДД проведут операцию «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей.
«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды …
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22 марта 2018, 07:00
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Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани
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22 марта 2018, 02:21
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Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары
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21 марта 2018, 10:58
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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
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20 марта 2018, 11:19
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Собранный вручную ветераном войны автомобиль «Победа» продают в Сызрани
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19 марта 2018, 09:31
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В Тольятти вооруженный грабитель пытался убежать от тренера по смешанным единоборствам, но не смог
В Тольятти наградили местного жителя, который помог задержать подозреваемого в совершении преступления. Тренер по смешанным единоборствам Элвин Гулуев стал свидетелем происшествия – вооруженный грабитель отнял у 41-летнего тольяттинца деньги и сотовый телефон. У нападавшего был нож. Преступник попытался убежать, но …
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22 января 2018, 11:34
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В Самаре на Девятой просеке грабитель с топором напал на 75-летнюю пенсионерку
Задержан подозреваемый в ограблении пожилой жительницы Самары. В Кировском районе в частный дом на Девятой просеке ворвался грабитель с топором и напал на 75-летнюю пенсионерку. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая рассказала полицейским, что …
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25 октября 2016, 10:06
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В Самарской области пенсионерку изнасиловал 25-летний грабитель
Полицейские Самарской области расследуют изнасилование и ограбление пенсионерки. Инцидент произошел в селе Тимяшево Шенталинского района. 57-летняя женщина рассказала, что пустила в дом молодого мужчину, который попросил воды. Незнакомец набросился на пенсионерку, изнасиловал и похитил у потерпевшей сотовый телефон и золотое …
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28 сентября 2016, 03:12
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В Нью-Джерси мужчина три дня прятался под кроватью в чужом доме
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23 июля 2015, 05:41