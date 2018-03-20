7
53
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Утром 19 марта в Тольятти произошло ДТП с участием внедорожника. 53-летний мужчина на «Toyota Land Cruiser» двигался по улице Борковской со стороны Северной. На перекрестке с улице Вокзальной водитель решил проехать на красный сигнал светофора. В итоге он врезался в 

20 марта 2018, 01:36
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход 
20 марта 2018, 01:18
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

В ночь на 20 марта в Тольятти произошла авария. На улице Тополиной автомобиль «Лада Приора» въехал в двери одного из крупных супермаркетов. Как такое могло произойти, пока точно неизвестно. Как рассказывают очевидцы, за рулем легковушки мог находиться несовершеннолетний. Его родители 
20 марта 2018, 09:52
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru.  По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые 
12 марта 2018, 04:44
Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже 
12 марта 2018, 03:36
Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США

Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США

79-летний Фрэнк Фрэшуотер, осужденный за наезд на пешехода, задержан в штате Флорида.
6 мая 2015, 01:44
Томские ученые научились определять место рождения человека по ДНК

Томские ученые научились определять место рождения человека по ДНК

Специалисты-генетики из Новосибирской области, применив технологию определения этнотерриториальной принадлежности человека при помощи ДНК, помогли в поимке преступника.
Медики определили по его ДНК, что отец мужчины родом из Бурятии, это и помогло его задержать.
Как сообщают томские генетики, каждый район накладывает 

16 февраля 2015, 04:47
В Самаре преступник получил 10 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки

В Самаре преступник получил 10 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки

Суд признал Элдора Абдиева виновным в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
12 ноября прошлого года около 18:40 преступник находился недалеко от автодороги п. Мехзавод – ст. Козелковская, где и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней 

5 июня 2014, 01:48
Появилось видео из самарского магазина, где ранили женщину-кассира

Появилось видео из самарского магазина, где ранили женщину-кассира

Полиция продолжает розыск преступника, совершившего разбойное нападение в Железнодорожном районе Самары и ранившего из пистолета сотрудницу магазина.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел вечером в среду, 16 апреля. Неизвестный мужчина в маске на лице зашел в магазин и, 
18 апреля 2014, 09:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх