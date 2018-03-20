Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти В ночь на 20 марта в Тольятти произошла авария. На улице Тополиной автомобиль «Лада Приора» въехал в двери одного из крупных супермаркетов. Как такое могло произойти, пока точно неизвестно. Как рассказывают очевидцы, за рулем легковушки мог находиться несовершеннолетний. Его родители …