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32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти
В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.
Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с …
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20 марта 2018, 02:28
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Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти
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20 марта 2018, 01:36
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Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети
Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход …
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20 марта 2018, 01:18
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Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект …
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20 марта 2018, 11:01
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Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти
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20 марта 2018, 09:52
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области
В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru. По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые …
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12 марта 2018, 04:44
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Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео
Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже …
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12 марта 2018, 03:36
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Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США
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6 мая 2015, 01:44
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Томские ученые научились определять место рождения человека по ДНК
Специалисты-генетики из Новосибирской области, применив технологию определения этнотерриториальной принадлежности человека при помощи ДНК, помогли в поимке преступника.
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16 февраля 2015, 04:47
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В Самаре преступник получил 10 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки
Суд признал Элдора Абдиева виновным в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
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5 июня 2014, 01:48
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Появилось видео из самарского магазина, где ранили женщину-кассира
Полиция продолжает розыск преступника, совершившего разбойное нападение в Железнодорожном районе Самары и ранившего из пистолета сотрудницу магазина.
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел вечером в среду, 16 апреля. Неизвестный мужчина в маске на лице зашел в магазин и, …
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18 апреля 2014, 09:11