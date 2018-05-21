12
56
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары

Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары

В Самаре компания MonoStudio готовит к выпуску новую компьютерную игру в жанр дизельпанк-RPG -  Insomnia: The Ark. В сети появился новый трейлер. Геймеры сравнивают новинку с известными играми Fallout и BioShock. Деньги на создание игры разработчики собирали на краудфандинговой платформе. 

18 мая 2018, 09:36
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения 
17 мая 2018, 12:05
В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала  новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских 

17 мая 2018, 09:18
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой 

16 мая 2018, 08:00
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма 

14 мая 2018, 05:30
Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

В Самаре в понедельник, 14 мая, из ТЦ «Космопорт» эвакурировали людей, сообщили очевидцы. Около здания видели пожарные машины. Видео появилось в Сети. Как выяснилось, это была пожарно-тактическая тренировка. Пожарные и персонал отрабатывали действия по организации эвакуации в случае ЧП. Отметим, 
14 мая 2018, 04:18
Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре

Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре

В Самаре на улице Тухачевского рядом с Храмом в честь всех Святых сгорела грузовая «Газель». ЧП произошло в воскресенье, 13 мая, в 17:38. Пожар тушили пятеро человек, была задействована одна единица техники, рассказали в МЧС. Видео с места происшествия очевидцы 
14 мая 2018, 09:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх