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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары
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18 мая 2018, 09:36
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Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»
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17 мая 2018, 04:00
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Появились подробности о перекрытии дорог к ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре во время ЧМ-2018, как уже сообщалось ранее, в центре города ограничат движение транспорта. В четверг, 17 мая, стали известны подробности. О деталях депутатам городской думы рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Напомним, предполагается два режима временного ограничения …
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17 мая 2018, 12:05
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В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»
16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских …
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17 мая 2018, 09:18
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За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
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16 мая 2018, 05:41
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За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей
Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой …
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16 мая 2018, 08:00
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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
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14 мая 2018, 05:30
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Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре
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14 мая 2018, 04:18
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Грузовая «Газель» сгорела на улице Тухачевского в Самаре
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14 мая 2018, 09:30