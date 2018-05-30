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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области

Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 14-летнего ребенка. Трагедия произошла в селе Ташла Ставропольского района. Как рассказали очевидцы, парнишка решил сделать экстремальное селфи. Для этого он забрался на верхушку опоры ЛЭП. Во время съемки ребенок не удержал равновесие и начал падать. 
30 мая 2018, 12:30
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села 

30 мая 2018, 11:21
Открыть океанариум планируют в Самарской области

Открыть океанариум планируют в Самарской области

В Тольятти гордума утвердила Генеральный план развития города до 2038 года. Работу по его подготовке выполнило самарское областное унитарное предприятие "ТеррНИИгражданпроект", известное, как генеральный проектировщик стадиона "Самара Арена". Генплан предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, развитие Особой Экономической Зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская 

29 мая 2018, 08:00
Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

В Самаре в понедельник, 28 мая, в результате столкновения машин на улице Владимирской иномарка Audi вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые готовились к переходу дороги. ДТП произошло на перекрестке с улицей Коммунистической, в 19:50. По данным полицейских, столкнулись иномарки 

29 мая 2018, 01:15
Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

29 мая 2018, 11:08
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
25 мая 2018, 10:56
Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области

Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области

В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы 

24 мая 2018, 07:03
В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.

Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. 
24 мая 2018, 12:30
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