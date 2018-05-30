29 мая в Тольятти произошло очередное ДТП с участием ребенка. 34-летний водитель «Шевроле» двигался в жилой зоне со стороны улицы Ленина в направлении улицы Александра Кудашева. На одном из участков дороги иномарка сбила 7-летнего мальчика. По всей видимости, водитель просто не успел затормозить, так как ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.
В результате аварии мальчик получил травмы. После оказания медпомощи ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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