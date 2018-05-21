Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для волжской команды в нынешнем веке. 6 мая на стадионе «Самара Арена» собрались 40 619 человек. Эта посещаемость совсем немного не дотянула до рекорда ФНЛ, который был установлен в этот же день …