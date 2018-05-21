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21 мая 2018, 11:08
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МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре
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17 мая 2018, 02:32
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Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре
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17 мая 2018, 12:46
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К +30 приблизится температура воздуха в Самарской области
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14 мая 2018, 03:39
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Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке
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7 мая 2018, 09:45
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Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области
В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов …
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4 мая 2018, 12:00
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Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области
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3 мая 2018, 11:25
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала
Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.
Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути …
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28 марта 2018, 12:21
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2017 год стал одним из самых жарких в истории Земли
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19 января 2018, 01:13
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Внимание: самарцев предупреждают о заморозках
По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее …
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26 сентября 2017, 07:03
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В Самарской области ожидаются заморозки до -1
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21 сентября 2017, 07:00
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
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4 июня 2017, 04:49