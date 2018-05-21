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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. 
21 мая 2018, 09:57
В блогах: «Суровое самарское метро»

В блогах: «Суровое самарское метро»

Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя 
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»

В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно 
20 мая 2018, 08:54
В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет 
19 мая 2018, 05:48
МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

В Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Предупреждение о резком изменении погоды пришло от МЧС. Синоптики прогнозируют на 18 мая кратковременный дождь. Возможна гроза. Ночью ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до 
17 мая 2018, 02:32
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

В Самарской области в выходные ожидается жара. Температура воздуха к 19 мая повысится до +32 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.  При этом возможны кратковременные дожди, гроза и  сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. До 18 мая в 
17 мая 2018, 12:46
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
К +30 приблизится температура воздуха в Самарской области

К +30 приблизится температура воздуха в Самарской области

В Самарской области температура воздуха приблизится к +30 градусам. Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни. Во вторник, 15 мая, ожидается до +27, в среду, 16 мая, до +28. Впрочем, к концу недели ожидаются дожди, гроза.

«В ближайшие двое суток 
14 мая 2018, 03:39
Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»

Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами 
11 мая 2018, 05:10
Парня зажало между двумя авто около вуза в Самаре

Парня зажало между двумя авто около вуза в Самаре

В Самаре в одном из дворов 26-летнего парня зажало между двумя машинами. Это случилось в дворовом проезде рядом с самарским вузом. В полиции предоставили фото с места происшествия. Полицейские проводят проверку. ДТП произошло в четверг, 10 мая, в 17:20. 51-летний 

11 мая 2018, 01:27
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