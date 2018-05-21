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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»
Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. …
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21 мая 2018, 09:57
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В блогах: «Суровое самарское метро»
Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя …
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20 мая 2018, 09:05
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В блогах: «Сбербанк vs люди с ограниченными возможностями»
В соцсетях продолжают "минусовать" Сбербанк. Сергей Флейтин рассказал в "Фейсбуке", насколько портал финансового учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями по зрению. "#Сбербанк продолжает "радовать". В кои-то веки понадобилось воспользоваться их сайтом, а пароль я забыл, потому что давно …
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20 мая 2018, 08:54
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В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно
Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет …
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19 мая 2018, 05:48
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МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре
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17 мая 2018, 02:32
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Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
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17 мая 2018, 02:11
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Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре
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17 мая 2018, 12:46
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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области
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15 мая 2018, 10:51
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К +30 приблизится температура воздуха в Самарской области
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14 мая 2018, 03:39
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Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами …
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11 мая 2018, 05:10
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Парня зажало между двумя авто около вуза в Самаре
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11 мая 2018, 01:27