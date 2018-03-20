К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.

Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в …