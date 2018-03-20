10
19
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P  888b     d888            8888888888  888                  .d888 
       d88P   8888b   d8888                  d88P  888                 d88P"  
      d88P    88888b.d88888                 d88P   888                 888    
     d88P     888Y88888P888  .d8888b       d88P    88888b.    .d88888  888888 
    d88P      888 Y888P 888  88K        88888888   888 "88b  d88" 888  888    
   d88P       888  Y8P  888  "Y8888b.    d88P      888  888  888  888  888    
  d88P        888   "   888       X88   d88P       888 d88P  Y88b 888  888    
 d8888888888  888       888   88888P'  d88P        88888P"    "Y88888  888    
                                                                  888         
                                                                  888         
                                                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу 

19 марта 2018, 11:00
Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

В Самаре в отношении «ПЖРТ Железнодорожный» введена процедура наблюдения. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Под её управлением находится более 330 многоквартирных домов в Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском районах. Областной Арбитражный суд признал организацию несостоятельной.
 
Инициировать банкротство жилищного 

17 марта 2018, 08:35
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24
Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.

Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в 

16 марта 2018, 11:11
«Авиакор» и «Туполев» помирились

«Авиакор» и «Туполев» помирились

Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал 

15 марта 2018, 09:02
Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.

О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. 

8 февраля 2018, 10:19
В Тольятти будут судить серийного угонщика детских колясок и велосипедов

В Тольятти будут судить серийного угонщика детских колясок и велосипедов

В Тольятти предстанет перед судом 34-летний местный житель. Он обвиняется в серии краж, а также покушении на мошенничество.

По версии следствия, с июня по октябрь 2017 года мужчина украл из подъездов жилых домов 2 детские коляски и 7 велосипедов. Общая стоимость 

2 февраля 2018, 03:23
Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах из квартир горожан. Задержанный – ранее судимый 34-летний мужчина, который освободился в августе. Полиция опубликовало фото предметов, изъятых у подозреваемого. Среди них обнаружены предметы, украденные из квартиры 19-этажки на Пятой просеке: золото 
3 ноября 2017, 09:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх