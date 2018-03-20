В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.
По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды его застал хозяин квартиры во время попытки вскрытия входной двери. Преступник убежал, но в этот же день проник в другое жилое помещение и украл оттуда имущества на 147 тысяч рублей.
Вора удалось задержать 16 октября прошлого года. При нем обнаружили героин массой 5.02 грамма, который он купил для личного употребления.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает прокуратура Самарской области.
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