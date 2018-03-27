За помощью в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что его чуть не убил сосед.

Злоумышленник пришел к заявителю в гости, и предложил ему выпить. Хозяин квартиры отказался. После этого визитер разбил бутылку и начал размахивать ее осколком. В итоге он …