Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.
Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали места возможного сбыта краденного и проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В итоге под подозрение попал 54-летний житель Автограда.
После задержания предполагаемый преступник пояснил, что, после того как отобрал у парнишки телефон, он сдал его в комиссионный магазин, а деньги потратил. Подросток также опознал в подозреваемом своего обидчика.
На мужчину заведено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства
В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы …
|
27 марта 2018, 02:49
|
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте
Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.
Друге подробности смотрите в …
|
27 марта 2018, 11:43
|
Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске
|
26 марта 2018, 05:23
|
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти
В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.
На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года …
|
26 марта 2018, 03:12
|
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово
|
26 марта 2018, 01:25
|
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области
На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.
Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего …
|
26 марта 2018, 11:28
|
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
|
25 марта 2018, 10:13
|
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
|
23 марта 2018, 02:49
|
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти
|
14 марта 2018, 06:38
|
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку
|
5 марта 2018, 05:13
|
Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры
|
2 марта 2018, 12:26
|
У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской
|
19 февраля 2018, 10:48