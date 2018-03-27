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Материалы по теме:

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

За помощью в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что его чуть не убил сосед.

Злоумышленник пришел к заявителю в гости, и предложил ему выпить. Хозяин квартиры отказался. После этого визитер разбил бутылку и начал размахивать ее осколком. В итоге он 

26 марта 2018, 05:23
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Сызранец украл у приятеля мобильник и убежал из его квартиры

Посиделка трех приятелей в Сызрани завершилась возбуждением уголовного дела. Молодые люди собрались в квартире дома по улице Жуковского. Они общались, а потом один из гостей внезапно схватил со стола мобильный телефон хозяина и сбежал. Потерпевший сразу же сообщил обо всем 

2 марта 2018, 12:26
У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской

У 33-летнего жителя Самары отняли машину на улице Партизанской

В Самаре у 33-летнего автомобилиста отняли машину. Инцидент произошел на улице Партизанской. Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что припарковал свою машину – вазовскую «пятерку» около дома и собирался идти внутрь, когда рядом остановилась ещё одна легковушка. Из неё вышли 

19 февраля 2018, 10:48
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