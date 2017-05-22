Сегодня для 13 тысяч школьников Самарской области прозвенел последний звонок. В гостях у выпускников лицея «Созвездие» побывал депутат городской думы и член комитета по образованию Вячеслав Гришин.

Последний звонок в этот день прозвучал и для выпускников лицея «Созвездие». В 2015 году …