В Самаре в четверг, 25 мая, будет ограничено движение автотранспорта. Это произойдет в связи с проведением праздника Последнего звонка.
Как сообщается, меры необходимы во время проведения шествия, чтобы учащиеся смогли беспрепятственно передвигаться по городу. Так, с 14:00 до 15:00 для автотранспорта будет закрыта Ленинградская, от ул. Куйбышева до Максима Горького. Также с 20:00 24 мая до 15:00 25 мая запретят остановку на участках улиц Галактионовской (от Некрасовской до Венцека) и Ленинградской (от Куйбышева до Максима Горького). Ранее появилась информация, что шествие выпускников пройдет по Ленинградской и набережной.
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