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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

В Самаре почти на две недели ограничат движение по улице Буянова

Это связано со строительством газопровода и последующим благоустройством территории.
Как информирует горадминистрация, с 8:00 понедельника, 22 мая, до 23:00 пятницы, 2 июня, будет ограничено движение транспорта по улице Буянова на участке 30 метров от улицы Рабочей в сторону улицы Красноармейской. 

19 мая 2017, 03:39
В Самаре впервые организуют праздничное шествие выпускников

В Самаре впервые организуют праздничное шествие выпускников

25 мая с 14.00 до 16.00 в областной столице пройдет праздничный «Последний звонок». Впервые организуют торжественное шествие выпускников по Ленинградской от Молодогвардейской до 1-ой очереди набережной, по 1-ой очереди набережной до Некрасовской. Планируется, что в мероприятии будут участвовать 3 тысячи 

16 мая 2017, 07:30
В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны прикреплять на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автомобилист рискует заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит и водителям с шипованной резиной, если на стекле нет соответствующей наклейки 

6 апреля 2017, 11:49
На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

Неполадки произошли в пятницу около 13.30. Автобус двигался по направлению к улице Полевой. Пассажиры покинули транспортное средство.
3 февраля 2017, 01:46
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С начала года самарские инспекторы ДПС зафиксировали более 94 тысяч нарушений ПДД

Самое распространенное - превышение скорости. Сегодня сотрудники ГИБДД отправились в профилактический рейд на Московское шоссе в районе торгового центра "Икеа". Пробка растянулась на несколько километров. И автолюбители, желая сократить время в пути, выезжают на обочину. Правилами дорожного движения это строго 

18 июля 2016, 04:12
В блогах: последний звонок в самарской школе №161

В блогах: последний звонок в самарской школе №161

Блогер Дмитрий Ширяев побывал на последнем звонке в 161-й школе, что находится в поселке Управленческий Красноглинского района. "Это мероприятие запомнится мне надолго. Ребята выступали с песнями и танцами для своих учителей и гостей мероприятия. Я вспоминаю свой выпускной - 
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Самара: Новый выпуск «Созвездия»

Самара: Новый выпуск «Созвездия»

Сегодня для 13 тысяч школьников Самарской области прозвенел последний звонок. В гостях у выпускников лицея «Созвездие» побывал депутат городской думы и член комитета по образованию Вячеслав Гришин.

Последний звонок в этот день прозвучал и для выпускников лицея «Созвездие». В 2015 году 

25 мая 2016, 06:02
В школах Самарской области звенит последний звонок

В школах Самарской области звенит последний звонок

Сегодня в школах по всей Самарской области звенит последний звонок. В этом году в 63 регионе около 13 тысяч выпускников. Торжественную линейку в школе 176 Самары посетил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Почему именно это образовательное учреждение считается одним 

25 мая 2016, 11:41
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