В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД Самарская область заняла второе место среди регионов России, где чаще всего оформляют ДТП по европротоколу. Участники автопроисшествий в нашей губернии обходятся без инспекторов ГИБДД в 40 процентах случаев, что всего на два процента меньше, чем в Ростовской области - лидере …