В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД. Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту Карла Маркса и №4 по улице Бубнова. Прокурор Промышленного района внес представление в адрес директора МП «Благоустройство».
«Размеры выбоин и просадок не соответствуют требованиям вышеуказанных нормативно-правовых актов и которые затрудняют движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью», - сообщили в прокуратуре Самарской области.
Для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении виновных лиц материалы проверки переданы в ГИБДД.
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