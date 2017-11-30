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Материалы по теме:

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

В Самаре насильник обманом получил работу в сфере образования. Мужчина предъявил работодателю поддельный документ об отсутствии судимости. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары.

«Судом установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. 

23 ноября 2017, 10:20
ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

 В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – 

22 ноября 2017, 03:13
В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.

Водители 

20 ноября 2017, 02:17
В блогах: про хаос на кольцах Самары

В блогах: про хаос на кольцах Самары

Блогер Виктор Пекшев обратился к руководству областной ГИБДД, чтобы оно наконец-то обратило внимание на настоящий хаос перед злосчастным кольцом у самарского завода "Кока-Кола": "Уже неделю там отсутствуют какие-либо дорожные знаки. Поэтому одна половина водителей ездит по ПДД, руководствуясь помехой справа, 

20 ноября 2017, 10:10
В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.

Как 

17 ноября 2017, 12:11
В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

Самарская область заняла второе место среди регионов России, где чаще всего оформляют ДТП по европротоколу. Участники автопроисшествий в нашей губернии обходятся без инспекторов ГИБДД в 40 процентах случаев, что всего на два процента меньше, чем в Ростовской области - лидере 
15 ноября 2017, 07:01
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу 

15 ноября 2017, 09:17
Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»

Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»

Прокуратура привлекла самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» к административной ответственности за выбоины и ямы на дорогах. Повреждения асфальтобетонного покрытия были обнаружены почти на 20 улицах города. В частности - на Стара-Загоре, Свободы, Юбилейной, Пугачевской, Минской, Мирной, Нагорной, Олимпийской и в Ташкентском 

13 октября 2017, 02:27
В Самаре появились ямы-долгожители

В Самаре появились ямы-долгожители

Прокуратура Красноглинского района предъявила иск самарскому муниципальному предприятию «Благоустройство».

Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены ямы и повреждения на дорогах в поселках Управленческий, Красная Глинка и Мехзавод. В адрес руководителя МП «Благоустройство» внесли представление 

11 августа 2017, 11:49
Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. 
29 мая 2017, 02:29
Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

По данным ГИБДД, с начала 2017 года в Самаре произошло более 200 ДТП. В большинстве случаев нештатные ситуации на дорогах возникали из-за их неудовлетворительного состояния, отмечают в Госавтоинспекции. На улице Олимпийской обнаружили выбоины, которые достигают в ширину трех метров. За 
5 апреля 2017, 10:47
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