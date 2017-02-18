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Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления
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18 февраля 2017, 04:07
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Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного …
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26 января 2017, 07:17
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В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке
Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и …
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13 января 2017, 09:53
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В блогах: мир двухэтажек самарской Безымянки
Блогер ele_n_a пишет про "мир двухэтажек самарской Безымянки". "Они были построены в 40-е года, исходя из принципа, что человек должен жить с комфортом, который предоставляет цивилизация, но при этом - недалеко от земли. Эту идею в СССР тогда позаимствовали …
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15 июня 2016, 06:16