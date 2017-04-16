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Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден

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Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Полицейские опросили продавцов и изучили записи 

16 декабря 2016, 03:15
В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

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В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото

Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
 
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по 
12 ноября 2016, 02:46
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В Чапаевске в кабине «КамАЗа» трое мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку

В Чапаевский городской суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух 18-летних парней и 58-летнего мужчины. Они обвиняются в изнасиловании и ограблении местной 15 летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Как установили следователи, 
10 ноября 2016, 10:35
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