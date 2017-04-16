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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе
В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под …
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13 апреля 2017, 01:53
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Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в …
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5 апреля 2017, 01:45
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В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги
Куйбышевская транспортная прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре, пишет 63.ру.
«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые …
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18 февраля 2017, 04:29
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Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления
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18 февраля 2017, 04:07
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В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей
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16 февраля 2017, 12:04
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Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден
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3 февраля 2017, 11:42
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Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного …
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26 января 2017, 07:17
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей
Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Полицейские опросили продавцов и изучили записи …
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16 декабря 2016, 03:15
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В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу
Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).
По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое …
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14 декабря 2016, 10:40
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В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото
Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по …
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12 ноября 2016, 02:46
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В Чапаевске в кабине «КамАЗа» трое мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку
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10 ноября 2016, 10:35