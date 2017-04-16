В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги пишет 63.ру.



«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые … Куйбышевская транспортная прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре,«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые