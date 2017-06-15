В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего" В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились …