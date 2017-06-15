В честь открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Самаре приготовят 15-метровый пирог, который будет украшен по футбольной тематике. Праздник по этому поводу состоится на второй очереди набережной. Там будет установлен большой экран, по которому будут транслировать церемонию открытия и покажут матч Россия – Новая Зеландия. Праздник пройдет в субботу, 17 июня. Начало - в 16 часов, сообщили в мэрии. Он завершится световым шоу фонтанов в 21:45.
Турнир продлится до 2 июля. Матчи пройдут в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Кроме России в числе участников действующий чемпион мира сборная Германии, а также победители континентальных первенств: команды Австралии, Португалии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна. По итогам жеребьевки Россия сыграет в одной группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.
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