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«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, 
6 июля 2017, 09:32
Зураб Циклаури назвал основных соперников «Крыльев Советов» на пути в Премьер-лигу

Зураб Циклаури назвал основных соперников «Крыльев Советов» на пути в Премьер-лигу

Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья» уже во второй раз в современной истории вылетели из Премьер-лиги. Задача на сезон во втором по силе дивизионе российского футбола одна - с 1 места выйти в Премьер-лигу. По оценке руководства, состав у «Крыльев», 

30 июня 2017, 08:00
«Крылья Советов» уменьшили расходы на зарплаты

«Крылья Советов» уменьшили расходы на зарплаты

Зарплатная ведомость «Крыльев Советов», после того как ушли легионеры Джанни Бруно, Кристиан Паскуато, Шелдон Бато и Надсон, похудела на треть. Всего по контракту работают 23 человека. Но поиск усиления продолжает вестись. Регистрировать новичков можно до конца августа, сообщил спортивный директор 

30 июня 2017, 04:44
«Крыльям Советов» обеспечат взлет

«Крыльям Советов» обеспечат взлет

На авиаперевозки футболистов «Крыльев Советов» потратят 25 миллионов рублей. О намерении заключить договора с единственным поставщиком - группой компаний «Поволжье менеджмент» сообщается на портале госзакупок. Как следует из проекта контракта речь идет об организации чартерных авиарейсов по требованию заказчика. Исполнитель 

30 июня 2017, 02:48
«Крылья Советов» пополнит высокий центральный защитник

«Крылья Советов» пополнит высокий центральный защитник

Футболист будет легионером, об этом «ТЕРРЕ» сообщил спортивный директор команды Зураб Циклаури. Имя и фамилия будет объявлена в конце этой недели.  На этом комплектование состава для выхода в премьер-лигу из ФНЛ не завершится. Идет подбор кандидатуры вратаря для основного состава 

29 июня 2017, 04:08
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником нашей команды стал «Спартак» из города Суботица.

Счет открыли самарцы. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Дмитрий Ятченко не промахнулся – 1:0. Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое 

25 июня 2017, 02:28
Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в

Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"

18-летний игрок подписал контракт с самарцами сроком на один год.
17 июня 2017, 04:01
Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию

Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию

Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.

В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного 
8 июня 2017, 11:40
Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов 
1 июня 2017, 03:46
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