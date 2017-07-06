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Марадоне подыщут квартиру в Самаре
Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, …
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6 июля 2017, 09:32
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Зураб Циклаури назвал основных соперников «Крыльев Советов» на пути в Премьер-лигу
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30 июня 2017, 08:00
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«Крылья Советов» уменьшили расходы на зарплаты
Зарплатная ведомость «Крыльев Советов», после того как ушли легионеры Джанни Бруно, Кристиан Паскуато, Шелдон Бато и Надсон, похудела на треть. Всего по контракту работают 23 человека. Но поиск усиления продолжает вестись. Регистрировать новичков можно до конца августа, сообщил спортивный директор …
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30 июня 2017, 04:44
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«Крыльям Советов» обеспечат взлет
На авиаперевозки футболистов «Крыльев Советов» потратят 25 миллионов рублей. О намерении заключить договора с единственным поставщиком - группой компаний «Поволжье менеджмент» сообщается на портале госзакупок. Как следует из проекта контракта речь идет об организации чартерных авиарейсов по требованию заказчика. Исполнитель …
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30 июня 2017, 02:48
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«Крылья Советов» пополнит высокий центральный защитник
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29 июня 2017, 04:08
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»
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25 июня 2017, 02:28
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Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"
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17 июня 2017, 04:01
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Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
Футболисты «Крыльев Советов» с 12 по 29 июня проведут сборы в Сербии. Команда сыграет шесть контрольных матчей. Напомним, минувший сезон оказался для самарцев неудачным - клуб вылетел из Премьер-лиги.
В начале июня областные власти утвердили кандидатуру нового главного …
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8 июня 2017, 11:40
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Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»
Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов …
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1 июня 2017, 03:46