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Материалы по теме:

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»

В Самаре главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов продлил контракт с клубом. Об этом было официально заявлено в среду, 30 мая, на пресс-конференции с участием Тихонова и гендиректора «Крыльев» Виталия Шашкова. Новое соглашение заключено по схеме «1+1» - то есть 

30 мая 2018, 04:46
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в 
29 мая 2018, 02:26
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Глава 63-го региона Дмитрий Азаров впервые лично встретился c главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым. О необходимости этого визита ранее неоднократно упоминал наставник самарской команды. Стороны обсудили сложную ситуацию в клубе и перспективы в борьбе за путевку в 

2 ноября 2017, 04:39
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