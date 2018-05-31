Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.
Также Тихонов рассказал о том, что в команду из аренды вернется голкипер Гиорги Лория. Также сейчас обсуждается вопрос возвращения Кирилла Гоцука и Шелдона Бато. Кроме того, в данный момент ведутся переговоры о продлении контрактов с теми игроками, у которых они закончились.
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