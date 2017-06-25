8
17
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b     d888  888     888            888    888  888b    888  8888888b.   888     888 
 8888b   d8888  888     888            888    888  8888b   888  888   Y88b  888     888 
 88888b.d88888  888     888            888    888  88888b  888  888    888  888     888 
 888Y88888P888  888     888  888  888  8888888888  888Y88b 888  888   d88P  888     888 
 888 Y888P 888  888     888  888  888  888    888  888 Y88b888  8888888P"   888     888 
 888  Y8P  888  888     888  888  888  888    888  888  Y88888  888         888     888 
 888   "   888  Y88b. .d88P  Y88b 888  888    888  888   Y8888  888         Y88b. .d88P 
 888       888   "Y88888P"    "Y88888  888    888  888    Y888  888          "Y88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

Самарцы сообщают о новом случае повреждения машин упавшим деревом. В социальной сети появилось фото с места происшествия. Береза рухнула на несколько припаркованных машин. Судя по снимку, у вазовской «семерки» от удара треснуло лобовое стекло. По сообщению очевидца, инцидент произошел на 
15 июня 2017, 11:52
В Самаре прохожего придавило упавшим деревом

В Самаре прохожего придавило упавшим деревом

В четверг, 1 июня, в Самаре на улице Батайской упавшее дерево придавило мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь. До прибытия врачей пострадавший потерял сознание. Медики забрали его в больницу. По предварительной информации, 59-летний самарец получил черепно-мозговую травму.  

Как уже 
2 июня 2017, 10:14
В Самаре упавшая ветка перекрыла улицу Красноармейскую

В Самаре упавшая ветка перекрыла улицу Красноармейскую

В Интернете появились снимки с перекрестка улиц Красноармейской и Никитинской – упавшая ветвь дерева перекрыла дорогу. По словам очевидцев, из-за этого образовалась пробка, в которой машинам пришлось стоять около часа. На место происшествия вызвали коммунальщиков, они убрали ветвь с дороги 
1 июня 2017, 01:42
Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Появились сообщения о падениях деревьев из-за усиления ветра в Самарской области. В Сызрани дерево порвало линии уличного освещения и рухнуло на дорогу. Инцидент произошел на улице Хвалынской. Упавшее дерево частично перекрыло дорогу. Автомобилисты убрали его на обочину. Очевидцы сообщают, что 
17 апреля 2017, 01:27
В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой

В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой

Вчера, 3 февраля, около 4 часов дня, по предварительным данным, с одного из этажей строящегося здания на Ново-Садовой в Самаре упал 57-летний мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
Пострадавший получил множественные травмы, для него была вызвана "скорая 

4 февраля 2017, 06:15
На Ново-Садовой двое пьяных пацанов избили мужчину и угнали у него «Ниву»

На Ново-Садовой двое пьяных пацанов избили мужчину и угнали у него «Ниву»

Сотрудниками самарской полиции возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Его фигурантами стали двое молодых парней 22 и 25 лет, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, в сентябре на улице Ново-Садовой подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили 54-летнего 

4 ноября 2016, 10:42
Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре

Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре

Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.  
21 августа 2016, 07:41
Сегодня ночью в Самаре начнется ремонт ул. Ново-Садовой

Сегодня ночью в Самаре начнется ремонт ул. Ново-Садовой

В ночь на пятницу, 17 июля, на ул. Ново-Садовой стартует капитальный ремонт дороги. Работы начнутся с фрезерования асфальтового покрытия.
 
Напомним, в роли подрядчика выступает ООО «Самаратрансстрой». Проект капремонта рассчитан на трехлетний срок. В течение этого времени будет заменено дорожное полотно, 
16 июля 2015, 04:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна