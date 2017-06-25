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В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото
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15 июня 2017, 11:52
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В Самаре прохожего придавило упавшим деревом
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2 июня 2017, 10:14
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В Самаре упавшая ветка перекрыла улицу Красноармейскую
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1 июня 2017, 01:42
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Сильный ветер валит деревья на самарские дороги
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17 апреля 2017, 01:27
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В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой
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4 февраля 2017, 06:15
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На Ново-Садовой двое пьяных пацанов избили мужчину и угнали у него «Ниву»
Сотрудниками самарской полиции возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Его фигурантами стали двое молодых парней 22 и 25 лет, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, в сентябре на улице Ново-Садовой подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили 54-летнего …
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4 ноября 2016, 10:42
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Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре
Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.
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21 августа 2016, 07:41
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Сегодня ночью в Самаре начнется ремонт ул. Ново-Садовой
В ночь на пятницу, 17 июля, на ул. Ново-Садовой стартует капитальный ремонт дороги. Работы начнутся с фрезерования асфальтового покрытия.
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16 июля 2015, 04:40