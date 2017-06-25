В Самаре мужчина упал со строящегося здания на Ново-Садовой Вчера, 3 февраля, около 4 часов дня, по предварительным данным, с одного из этажей строящегося здания на Ново-Садовой в Самаре упал 57-летний мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

Пострадавший получил множественные травмы, для него была вызвана "скорая …