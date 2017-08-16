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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

Зарубежные СМИ раскрыли личность погибшей на съемках картины «Дэдпул-2» женщины-каскадера. Это Джой Харрис, первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Это была единственная работа мотогонщицы в 

15 августа 2017, 05:10
Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
Семейство отправилось в путешествие с собакой Лулу породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер. Четвероногие пассажиры были 

9 августа 2017, 03:35
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды 

19 июля 2017, 11:49
Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Неизвестные выпустили порядка 35 000 норок с фермы в американском городе Иден-Валли. Как рассказывает Los Angeles Times, эти животные не способны существовать в дикой природе, они обречены на гибель.
По версии правоохранителей, зверьков на волю выпустили члены организаций по защите 

19 июля 2017, 09:35
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
Самарцев завалило упавшими деревьями

Самарцев завалило упавшими деревьями

Блогер Игорь Кондратьев опубликовал коллективную просьбу от жильцов дома № 38 по улице Советской. "Вечером 5 июля после сильного ветра свалилась огромная ветка и просто чудом не разбила окно. Затем, 6 июля, во дворе рухнуло огромное старое дерево. Его чуть-чуть 
14 июля 2017, 10:58
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши 
5 июля 2017, 02:28
В Самаре рухнувшее дерево перекрыло движение по Ново-Садовой

В Самаре рухнувшее дерево перекрыло движение по Ново-Садовой

В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 июня, в Самаре из-за сильного ветра рухнуло огромное дерево на улице Ново-Садовой, передает 63.ru.

Растение упало прямо на проезжую часть и пробило дорожное ограждение на разделительной полосе. В 
25 июня 2017, 02:13
В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

Самарцы сообщают о новом случае повреждения машин упавшим деревом. В социальной сети появилось фото с места происшествия. Береза рухнула на несколько припаркованных машин. Судя по снимку, у вазовской «семерки» от удара треснуло лобовое стекло. По сообщению очевидца, инцидент произошел на 
15 июня 2017, 11:52
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