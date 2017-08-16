На португальском острове Мадейра упавшее огромное дерево задавило насмерть 13 человек, десятки получили различные травмы. Об этом информируют мировые агентства.
Трагедия случилась возле христианского храма во время религиозного праздника Богоматери, на который пришло большое число людей. Древнее дерево рухнуло прямо на лоток, где продавались свечи.
Традиционную процессию в честь покровителя острова пришлось отменить. На место инцидента прибыли врачи и полицейские. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, кого-то пришлось доставить в стационар.
|
В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер
Зарубежные СМИ раскрыли личность погибшей на съемках картины «Дэдпул-2» женщины-каскадера. Это Джой Харрис, первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
|
15 августа 2017, 05:10
|
Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки
Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
|
9 августа 2017, 03:35
|
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала …
|
21 июля 2017, 11:53
|
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб
|
19 июля 2017, 11:49
|
Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок
|
19 июля 2017, 09:35
|
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек
|
17 июля 2017, 02:10
|
Самарцев завалило упавшими деревьями
|
14 июля 2017, 10:58
|
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха
|
13 июля 2017, 02:14
|
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут
В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».
По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши …
|
5 июля 2017, 02:28
|
В Самаре рухнувшее дерево перекрыло движение по Ново-Садовой
В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 июня, в Самаре из-за сильного ветра рухнуло огромное дерево на улице Ново-Садовой, передает 63.ru.
Растение упало прямо на проезжую часть и пробило дорожное ограждение на разделительной полосе. В …
|
25 июня 2017, 02:13
|
В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото
|
15 июня 2017, 11:52