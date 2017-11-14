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Материалы по теме:

Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять

Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять

Граждане Франции ‐ 29-летняя женщина и 41‐летний мужчина ‐ задумали подарить себе романтическую прогулку на гондоле по Венеции, и угнали одну такую лодку. Поначалу они не смогли справиться с управлением, а затем и вовсе угодили в шторм. В конечном итоге 

14 ноября 2017, 12:04
Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева

Автомобиль Audi A4 сгорел в Самаре на улице Карбышева

Во вторник, 14 ноября, в Самаре на территории Советского района сгорел автомобиль Audi A4. Пожар произошел на улице Карбышева в 04:18. По рассказу очевидца, автомобиль до приезда пожарных тушили подручными средствами, благодаря чему пламя не перекинулось на соседние автомобили. В 
14 ноября 2017, 11:24
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
В Самаре мужчина уснул и сгорел при пожаре в СНТ

В Самаре мужчина уснул и сгорел при пожаре в СНТ

В понедельник, 13 ноября, в Самаре произошел пожар в СНТ «Яблонька». По словам очевидцев, в одном из домов якобы грелся мужчина, уснул и сгорел.  

Массив «Яблонька» расположен в Красноглинском районе Самары. Сообщение о пожаре в СНТ поступило в МЧС в 

14 ноября 2017, 09:50
На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

Воскресной ночью в Тольятти в Автозаводском районе на бульваре Королева произошло ДТП. Водитель Калины не справился с управлением и врезался в столб. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.
А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило 

13 ноября 2017, 12:42
В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В Самаре сгорел расселенный дом возле трамвайной линии

В воскресенье, 12 ноября, в Самаре произошел пожар в двухэтажном доме на пересечении улиц Советской и Нагорной – это возле трамвайной линии, между остановками «Ставропольская» и «Черемшанская», недалеко от парка Металлургов. О происшествии в социальной сети первыми рассказали очевидцы. Известно, 
13 ноября 2017, 09:46
Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных

Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных

Английские ученые сделали умозаключение, что раны, полученные человеком днем, заживают гораздо быстрее «ночных». Информацию на этот счет приводит Science Translational Medicine. Серию исследований провели сотрудники Кембриджского университета, которые пришли к неожиданным выводам.
Как показали опыты с клетками соединительной ткани, «дневные» 

10 ноября 2017, 10:21
Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
Как сообщают представители полиции, фрагменты тела местного жителя со следами нападения дикого зверя нашли близ населенного пункта Бойцово. 

31 октября 2017, 03:19
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

31 октября 2017, 11:13
Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
По сведениям New York Post, киберпреступники похитили фото с серверов клиники London Bridge Plastic Surgery. Утверждаются, что 

25 октября 2017, 02:14
СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на 

6 октября 2017, 10:11
Огромные шершни-судзумэбати в Японии убили женщину-инвалида

Огромные шершни-судзумэбати в Японии убили женщину-инвалида

В Японии после атаки роя гигантских шершней погибла 87-летняя женщина-инвалид. Трагедия случилась в городе Одзу.
Насекомые жалили жертву на протяжении 50 минут. Нападение огромных насекомых произошло в то время, когда женщина находилась на улице в сопровождении сотрудника социальной службы. Опекун 

6 октября 2017, 10:04
Глава аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб

Глава аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб

Накануне в Таджикистане во время проводов президентского вертолета погиб начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев. Как сообщают местные информагентства, причиной трагедии стали порывы воздуха от лопастей винтокрылой машины.
Максудшоев вместе с другими чиновниками провожал президента страны Эмомали Рахмона в село 

14 сентября 2017, 02:06
В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
 
- Увидели с 
10 июня 2017, 04:37
Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги

Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги

В понедельник, 10 октября, под Тольятти пострадал парашютист, приземлившийся на линию электропередачи. 27-летний мужчина получил ожоги и перелом ноги, сообщает портал «Волга Ньюс».

Инцидент произошел рядом с селом Подстепки. По предварительной информации, пострадавший - из Ульяновской области. Каким 
11 октября 2016, 12:08
Под Тольятти 2-летний мальчик выпил белизну

Под Тольятти 2-летний мальчик выпил белизну

ЧП произошло на днях в одном из дачных домов села Подстепки под Тольятти. Как передают в группе «Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», 2-летний мальчик по неосторожности глотнул белизну из бутылки. По всей видимости, малыша все на несколько минут оставили без 
27 августа 2016, 03:44
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