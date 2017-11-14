В понедельник, 13 ноября, в Самаре произошел пожар в СНТ «Яблонька». По словам очевидцев, в одном из домов якобы грелся мужчина, уснул и сгорел.

Массив «Яблонька» расположен в Красноглинском районе Самары. Сообщение о пожаре в СНТ поступило в МЧС в …