Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
По данным регионального следкома, вечером 51-летняя гражданка готовила еду на плите. Неожиданно ее одежда воспламенилась. Ситуация развивалась стремительно, и помочь себе женщина оказалась не в силах. Она получила множественные ожоги, несовместимые с жизнью. Сейчас специалисты проводят по этому факту доследственную проверку.
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