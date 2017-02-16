Скоростные трамваи по Самаре начнут ходить с начала 2018 года. Во всяком случае, к этому сроку должны завершиться реконструкция старых путей от площади Урицкого до Московского шоссе и строительство новой ветки от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Стало известно, что эти работы за 741 миллион рублей выполнит местное ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Эта компания была единственным участником торгов.
Напомним, ранее цена контракта была на 100 миллионов выше. Но потом ее снизили на 10% и поменяли техзадание: были убраны физические объемы, изменены материалы. Теперь подрядчику предстоит заменить существующие трамвайные пути и проложить новые, а также реконструировать тяговые подстанции №10, 24, 31, 36 и 42, обустроить контактную сеть, построить диспетчерский пункт и установить павильоны для ожидания трамваев.
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