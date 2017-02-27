«Маленькая страна с большим сердцем» пригласила самарцев на ужин для настоящих эстетов и гурманов. При поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» впервые в Самаре и Тольятти состоялся фестиваль национальной швейцарской кухни. Идея создать атмосферу альпийских лугов и горных вершин на самарской земле принадлежит швейцарской стороне. Ее активно поддержал Швейцарско-Российский промышленный бизнес-клуб, и его исполнительный директор Сергей Ганин. Специальный репортаж с гастрономического фестиваля смотрите в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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ТЕРРА поздравляет с Днем защитника Отечества
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23 февраля 2017, 10:03
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!
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14 февраля 2017, 05:42
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В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»
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13 февраля 2017, 02:01
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Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако
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25 января 2017, 05:44
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«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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16 января 2017, 01:13
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Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM
Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом …
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10 января 2017, 03:45
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Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии
Группу российских депутатов, в обязанности которых входит укрепление взаимоотношений с парламентом Швейцарии, вновь возглавил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев. Эту работу парламентарий …
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12 декабря 2016, 12:58
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В Самаре прошел фестиваль мобильных роботов "Техномир-2016"
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5 декабря 2016, 05:52
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Фестиваль искусств стартует в Самаре 1 октября
1 октября в Самаре в филармонии откроется фестиваль искусств «Самарская осень - 2016». В программе - серия концертов классической, народной, джазовой, симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки. Предусмотрены литературные и хореографические постановки. В этом году «Самарскую осень» посвятят юбилеям композиторов: …
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30 сентября 2016, 12:59
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Парламент Швейцарии проголосовал против вступления в ЕС
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16 июня 2016, 11:15
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Самара стала центром обсуждения перспектив развития российско-швейцарского сотрудничества
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2 июня 2016, 12:20