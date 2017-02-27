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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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ТЕРРА поздравляет с Днем защитника Отечества

ТЕРРА поздравляет с Днем защитника Отечества

Телерадиокомпания ТЕРРА поздравляет Вас с Днем защитника Отечества - праздником мужества, благородства и чести!

В этот день желаем Вам несгибаемой воли, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
23 февраля 2017, 10:03
«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем всех влюбленных!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» сердечно поздравляет всех влюбленных с праздником и желает счастья, взаимопонимания и весны в душе! Любите друг друга!

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14 февраля 2017, 05:42
В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»

В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю»

Мы рады пригласить вас на «Фестиваль Швейцарской национальной кухни и сырного фондю». Грандиозное гастрономическое мероприятие международного класса состоится в Самаре и Тольятти с 25 по 26 февраля 2017 г. Команда «Маленькой страны с Большим сердцем» приготовила для вас разнообразную программу:
13 февраля 2017, 02:01
Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако

Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако

Сразу четыре цирковых «Оскара», потрясенная публика и аплодирующая стоя принцесса – таковы итоги 41 международного фестиваля артистов цирка в Монако для команды из России, состоящей в этом году почти из 60 человек. Главный приз - «Золотой клоун» -  российские акробаты 

25 января 2017, 05:44
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной 

16 января 2017, 01:13
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии

Владимир Гутенев вновь возглавил депутатскую группу дружбы по связям с парламентом Швейцарии

Группу российских депутатов, в обязанности которых входит укрепление взаимоотношений с парламентом Швейцарии, вновь возглавил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев. Эту работу парламентарий 

12 декабря 2016, 12:58
В Самаре прошел фестиваль мобильных роботов

В Самаре прошел фестиваль мобильных роботов "Техномир-2016"

В каждой из семи номинаций школьники представили тех роботов, которых сделали и запрограммировали сами. Сконструированные ими машины шагали по прямой, сортировали кубики и банки по цветам, забрасывали мяч в ворота.
Всего в городском фестивале мобильных роботов "Техномир-2016" приняли участие 120 

5 декабря 2016, 05:52
Фестиваль искусств стартует в Самаре 1 октября

Фестиваль искусств стартует в Самаре 1 октября

1 октября в Самаре в филармонии откроется фестиваль искусств «Самарская осень - 2016». В программе - серия концертов классической, народной, джазовой, симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки. Предусмотрены литературные и хореографические постановки. В этом году «Самарскую осень» посвятят юбилеям композиторов: 

30 сентября 2016, 12:59
Парламент Швейцарии проголосовал против вступления в ЕС

Парламент Швейцарии проголосовал против вступления в ЕС

В среду верхняя палата парламента Швейцарской Конфедерации проголосовала за отмену заявки на вступление, поданной еще в 1992 году. Это решение приняли 27 депутатов из 40. Еще ранее нижняя палата Швейцарского парламента проголосовала за отзыв. Решение Национального и Кантонального советов носит 

16 июня 2016, 11:15
Самара стала центром обсуждения перспектив развития российско-швейцарского сотрудничества

Самара стала центром обсуждения перспектив развития российско-швейцарского сотрудничества

2 июня 2016 года второй российско-швейцарский форум «День инноваций», проходящий в столице 63-го региона на базе Самарского государственного технического университета, открыло пленарное заседание «Партнерство России и Швейцарии. Спрос на инновации». 
2 июня 2016, 12:20
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