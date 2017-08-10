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Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой
В социальных сетях появились фотографии ночного лунного затмения, снятого самарцами. Земля частично закрыла Солнце, а Луна окрасилась в красный цвет. Это явление еще называют «Кровавой Луной». Несколько снимков в паблике «АстроСамара» опубликовал пользователь Владимир Касторкин. В сообществе создан специальный альбом …
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8 августа 2017, 04:51
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В парке Гагарина временно приютят уличных артистов со всего мира
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26 июля 2017, 07:03
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В Самаре завершился 20-й городской фестиваль детского творчества "Подснежник"
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9 июня 2017, 05:36
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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На крупнейший в мире фестиваль тяжелого рока проведут 7-километровый пивопровод
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25 мая 2017, 09:28
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Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани
Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и …
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19 мая 2017, 07:35
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Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа
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2 мая 2017, 09:54
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В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя
Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо …
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12 апреля 2017, 05:53
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В декабре россияне увидят комету Каталина и два звездопада
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4 декабря 2015, 08:06