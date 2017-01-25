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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей
Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Полицейские опросили продавцов и изучили записи …
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16 декабря 2016, 03:15
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Новый гипермаркет «Лента» в Самаре откроют в ТЦ «Гудок» 28 декабря
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14 декабря 2016, 12:42
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.
Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
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9 декабря 2016, 10:52
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Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря
В пятницу, 9 декабря, торговый центр «Гудок» не открылся. Планировалось, что в этот день объект наконец начнет работу. Однако этого не случилось. Открытие перенесено на конец месяца – ориентировочно на 28 декабря, передает «Самру.ру».
Напомним, ТЦ «Гудок» построили …
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9 декабря 2016, 05:18
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Рэпера Серегу задержали во Внуково за сообщение о минировании самолета до Минска
Гражданин Белоруссии, рэпер Серега задержан в московском аэропорту Внуково. Информация о минировании самолета до Минска поступила в полицию, после того как борт уже вылетел, сообщает «Лайф». По данным портала, в линейный отдел при аэропорте доставили Сергея Пархоменко. Россиянам он …
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6 октября 2016, 01:45
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Топ-новости: «заминировавший» «Космопорт» нелегал задержан; самые дешевые авто в РФ; кто убил болельщика «Спартака»
В Самаре за "минирование" ТЦ "Космопорт" задержали нелегала из Таджикистана. По данным ФСБ, мужчина находится на территории России незаконно. Подробности здесь.
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28 декабря 2015, 07:32
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Пьяный самарец задержан за «минирование» гостиницы на улице Победы
В областной полиции сообщили о задержании «телефонного террориста». Дежурным поступил телефонный звонок о заминировании в Самаре одной из гостиниц на улице Победы. По адресу направили сотрудников ППСП, вневедомственной охраны и Госавтоинспекции. Помещение осматривали саперы самарского ОМОНа. Вызвали скорую помощь и …
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23 декабря 2015, 10:51
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Квартал «Космопорта» в Самаре ждет новая планировка
В квартале у самарского торгового центра «Космопорт» произойдут изменения. Подготовкой документации по планировке этой территории займется структура, подконтрольная бизнесмену Виктору Суркову – «Виктор и Ко Мега Парк». Соответствующее распоряжение опубликовано департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара. Как говорится в …
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12 ноября 2015, 09:19
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Футболист Алан Чочиев подарит билет на матч «Крылья Советов» - «Кубань» за пачку сигарет
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19 августа 2015, 03:51
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Уже в эту субботу легендарный железный трон «Игры престолов» - в Самаре!
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17 июля 2015, 11:22
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Петербуржца будут судить за угрозу взорвать «Дом-2»
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22 апреля 2015, 05:41