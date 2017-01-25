Пьяный самарец задержан за «минирование» гостиницы на улице Победы В областной полиции сообщили о задержании «телефонного террориста». Дежурным поступил телефонный звонок о заминировании в Самаре одной из гостиниц на улице Победы. По адресу направили сотрудников ППСП, вневедомственной охраны и Госавтоинспекции. Помещение осматривали саперы самарского ОМОНа. Вызвали скорую помощь и …