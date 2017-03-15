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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Ученые назвали 10 самых полезных для употребления на ночь продуктов

Ученые назвали 10 самых полезных для употребления на ночь продуктов

Ученые-диетологи представили перечень из десяти продуктов, которые можно смело есть перед сном и не бояться потолстеть. Исследователи попытались опровергнуть утверждение, что есть после шести часов вечера нельзя, определив набор продуктов, не отражающихся на размерах талии.
Как утверждают специалисты, перед сном 

9 марта 2017, 03:04
В России введут продовольственные карты для малоимущих

В России введут продовольственные карты для малоимущих

Минпромторг опубликовал список продуктов, которые малоимущие смогут приобрести по банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи. Разработанная ведомством программа предполагает зачисление на карты до 1200 баллов, равных денежным средствам. Предполагается, что на них можно будет приобрести хлеб, крупы, яйца, растительное 

9 февраля 2017, 03:49
В блогах: что случилось с ценами в Самаре

В блогах: что случилось с ценами в Самаре

Блогер eirc63 негодует по поводу цен в Самаре. "В новостях постоянно слышим об инфляции на уровне 5 процентов, бакс падает, нефть растет, россияне покупают самые большие яхты в мире. И вдруг сталкиваешься с суровой реальностью в продуктовом магазине. Сегодня 
9 февраля 2017, 09:42
Назван продукт, который мужчин спасет от инфаркта

Назван продукт, который мужчин спасет от инфаркта

Мужчины могут избежать появления сердечно-сосудистых болезней, употребляя в пищу куриные яйца. Такой вывод сделали ученые из Финляндии в результате продолжительных исследований.
Многочисленные опыты наглядно продемонстрировали, что в белках и желтках яиц имеются вещества, которые способствуют предотвращению развития различных опасных недугов, 

10 января 2017, 10:38
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России

В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России

Эксперты банка Morgan Stanley сообщили, что вероятность отмены санкций США в отношении России на фоне избрания нового президента Дональда Трампа составляет около 35%. Для снятия санкций достаточно административного указа, так как они не были наложены с помощью закона.
Напомним, администрация 

11 ноября 2016, 04:21
Самарская таможня уничтожила свыше 52 тонн санкционных товаров

Самарская таможня уничтожила свыше 52 тонн санкционных товаров

Сотрудники Самарской таможни уничтожили 52 тонны санкционных продуктов, сообщили представители ведомства. Эта информация была озвучена на заседании областной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции. Оно прошло в здании регионального правительства. 

Нелегальные товары из страны ЕС выявляли совместно с специалистами региональных управлений 

15 сентября 2016, 05:38
63% россиян против отмены антитурецких санкций

63% россиян против отмены антитурецких санкций

Граждане РФ в основной своей массе полагают, что ни в коем случае нельзя прощать Турции сбитый Су-24, пока официальные власти этой страны не принесли официальное извинение. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. За сохранение санкционных мер высказываются 63% респондентов. 78% 
29 февраля 2016, 12:52
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