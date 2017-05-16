Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - "Яндекс", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники". А вообще, в появившемся перечне фигурируют 468 юридических и 1228 физических лиц, на которых Украина распространяет свои экономические и другие ограничительные меры.
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