В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России Эксперты банка Morgan Stanley сообщили, что вероятность отмены санкций США в отношении России на фоне избрания нового президента Дональда Трампа составляет около 35%. Для снятия санкций достаточно административного указа, так как они не были наложены с помощью закона.

Напомним, администрация …