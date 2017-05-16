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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.
В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют 

3 мая 2017, 01:29
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к 

28 апреля 2017, 02:15
Отрубили Интернет

Отрубили Интернет

25 апреля по всей стране закрылись пункты коллективного доступа в Интернет на «Почте России». Госкомпания не смогла продлить контракт с «Ростелекомом» из-за отсутствия финансирования.
26 апреля 2017, 11:54
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

Под Самарой уничтожили 660 килограммов турецких помидоров. Запрещенная к ввозу в страну продукция хранилась на одном из складов овощной базы на улице Олимпийской. Импортные томаты были обнаружены в ходе совместного рейда таможенников и инспекторов Россельхознадзора. На ящиках с овощами были 

19 апреля 2017, 05:40
Педофил в соцсети рассылает детям мерзкие интимные фото

Педофил в соцсети рассылает детям мерзкие интимные фото

В Самаре расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Противоправное деяние совершено в отношении девочки 13 лет. Она получила в соцсести фотографии полового органа незнакомого ей мужчины, сообщает «Волга-Ньюс». Инцидент произошел в конце марта 2017 года. Родители 
13 апреля 2017, 10:00
В мире растет число кибер-атак

В мире растет число кибер-атак

За минувший год каждая пятая компания в России пострадала от целевых нападений  на IT-инфраструктуру. Хакерские  атаки на  госучреждения, частный бизнес и  персональные данные обычных людей совершаются ежедневно. Ведущие корпорации страны выкладывают миллионы, чтобы защитить свои данные. При этом эксперты  «Лаборатории 

7 апреля 2017, 01:38
Сегодня отмечается День рождения Рунета

Сегодня отмечается День рождения Рунета

Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован  и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя 

7 апреля 2017, 12:10
Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

Квантовая криптография к 2019 году защитит российский интернет

На эти цели Минобрнауки выделило грант в 140 млн рублей. Созданием уникальной защитной технологии займутся "дочка" Ростелекома "Инфотекс" и Московский университет.
Ученые должны будут представить систему защиты данных на базе квантовой криптографии, которая станет работать на открытых каналах связи со 

6 апреля 2017, 05:23
В Самаре уничтожили 5 тонн санкционных продуктов из Турции и Польши

В Самаре уничтожили 5 тонн санкционных продуктов из Турции и Польши

В Самаре на овощной базе сотрудники таможни и Россельхознадзора изъяли свыше 5,5 тонн санкционных овощей и фруктов: томаты из Турции, груши и лук из Польши. Ввоз товара из этих стран запрещен. Поэтому продукты вывезли на полигон "Преображенка" и уничтожили.
15 марта 2017, 05:28
Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника 

15 марта 2017, 11:19
ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

ТоАЗ возобновил транзит аммиака по территории Украины

«Тольяттиазот» заявил о возобновлении транзита аммиака по территории Украины. Как информирует пресс-служба компании, в настоящее время ТоАЗ и «Укрхимтрансаммиак» согласовывают параметры урегулирования спорных финансовых вопросов, связанных с уплатой тольяттинским заводом надбавки к тарифу, которую Высший административный суд Украины признал незаконной. 

13 февраля 2017, 04:35
ТоАЗ выиграл спор с Украиной

ТоАЗ выиграл спор с Украиной

«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.

Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу 

17 января 2017, 04:32
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» смог доказать в суде незаконность надбавки, которую начислила Украина за транзит аммиака, сообщает компания. Высший административный суд этой страны удовлетворил кассационную жалобу тольяттинского химконцерна на решение двух нижестоящих инстанций. Приказ украинского минэкономразвития о надбавке к тарифу за транзит аммиака 

30 ноября 2016, 10:58
В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России

В Morgan Stanley назвали вероятность снятия санкций США с России

Эксперты банка Morgan Stanley сообщили, что вероятность отмены санкций США в отношении России на фоне избрания нового президента Дональда Трампа составляет около 35%. Для снятия санкций достаточно административного указа, так как они не были наложены с помощью закона.
Напомним, администрация 

11 ноября 2016, 04:21
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