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Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова

В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова 

15 марта 2018, 12:09
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки 

14 марта 2018, 04:46
Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой

Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой

Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского райсуда, которое обязывало заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».

Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного, 
13 марта 2018, 10:20
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

21-летний парень из Самарской области отправился в колонию за посты в соцсети. Обжаловать приговор Приволжского окружного военного суда в Верховном суде РФ Владимир Репин не смог. По данным силовиков, молодой человек размещал на своей странице «ВКонтакте» материалы, направленные на публичное 

21 февраля 2018, 03:25
Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»

Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»

Около 16:00 16 февраля у жителей Самарской области возникли проблемы при попытке зайти в социальную сеть «ВКонтакте». При открытии страницы браузеры выдавали сообщение о неизвестной ошибке при попытке соединения с сервером. Трудности с доступом к ресурсу продолжались около часа.
16 февраля 2018, 05:58
Самарец может получить срок за пропаганду экстремизма в соцсетях

Самарец может получить срок за пропаганду экстремизма в соцсетях

Силовики задержали жителя Самарской области. По версии следствия, мужчина регулярно занимался тем, что размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение людей других рас и национальностей. Его преступная жизнь началась в 

14 февраля 2018, 08:42
Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр

Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр

Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Шахрая, и программа, и учебники на данный момент имеют ряд существенных недостатков, 

4 декабря 2017, 09:06
В Самаре около «Современника» нашли штаб-квартиру экстремистов

В Самаре около «Современника» нашли штаб-квартиру экстремистов

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили в Самаре экстремистскую ячейку, связанную с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Десять иностранцев, которые работали на самарских стройках, проживали в съемной квартире в доме на улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник». Их уже 

5 октября 2017, 05:22
Группировку самарских фанатов признали экстремистской

Группировку самарских фанатов признали экстремистской

В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

26 июля 2017, 09:02
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