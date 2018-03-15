Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Следователь собрал доказательную базу. Теперь уголовное дело передано для рассмотрения в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова
В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова …
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15 марта 2018, 12:09
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Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе
Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина …
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15 марта 2018, 11:50
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За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары
В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …
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14 марта 2018, 04:46
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Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой
Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского райсуда, которое обязывало заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».
Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного, …
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13 марта 2018, 10:20
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За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
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2 марта 2018, 10:54
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За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию
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21 февраля 2018, 03:25
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Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»
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16 февраля 2018, 05:58
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Самарец может получить срок за пропаганду экстремизма в соцсетях
Силовики задержали жителя Самарской области. По версии следствия, мужчина регулярно занимался тем, что размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение людей других рас и национальностей. Его преступная жизнь началась в …
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14 февраля 2018, 08:42
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Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр
Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
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4 декабря 2017, 09:06
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В Самаре около «Современника» нашли штаб-квартиру экстремистов
Сотрудники регионального управления ФСБ выявили в Самаре экстремистскую ячейку, связанную с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Десять иностранцев, которые работали на самарских стройках, проживали в съемной квартире в доме на улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник». Их уже …
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5 октября 2017, 05:22
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Группировку самарских фанатов признали экстремистской
В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации …
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26 июля 2017, 09:02