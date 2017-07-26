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«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский 

25 июля 2017, 03:48
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в запрещенную в нашей стране организацию "Правый сектор". 

8 июня 2017, 09:58

"Авиакору" не удалось вернуть правительству области самолет

Самарскому заводу "Авиакор" не удалось вернуть правительству области находящийся на территории завода самолет "Ту-154м", а также получить 8 миллионов 244 тысячи рублей за его хранение. Напомним, речь идет о воздушном судне, которое было приобретено для нужд губернатора Константина Титова в 

18 мая 2017, 03:47
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника 

15 марта 2017, 11:19
Ту-95МС будут модернизировать только в Самаре

Ту-95МС будут модернизировать только в Самаре

Самарский завод "Авиакор" остался единственным предприятием в стране, производящим модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом "ТЕРРЕ" рассказал его генеральный директор Алексей Гусев.
Ранее подобные работы также проводились в Жуковском. Решение было принято минобороны по результатам эксплуатации уже модернизированных машин, а 

6 февраля 2017, 02:57
Самарский

Самарский "Авиакор" отремонтирует очередной Ту-154 Минобороны

Самарский завод "Авиакор" принял для проведения капитального ремонта первый в 2017 году самолет Ту-154. Об этом сообщает собственник предприятия - корпорация "Русские машины".
Заказчиком выступает Министерство обороны. Если в 2016-м в рамках контракта с ведомством был проведен капремонт двух Ту-154,  

3 февраля 2017, 11:31
В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. 

12 января 2017, 05:23
«Авиакор» не хочет платить «Антонову» $3 млн

«Авиакор» не хочет платить «Антонову» $3 млн

Компания «Авиакор-авиационный завод» опротестовала в 11 апелляционном арбитражном суде решение своих областных коллег  по иску украинского госпредприятия «Антонов».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», ранее оно сумело отсудить  у «Авиакора» более 2 миллионов 900 тысяч долларов. Иск был подан в августе прошлого года 

4 августа 2016, 12:19
Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП

Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП "Антонов"

Завод «Авиакор» обратился в областной арбитражный суд с требованием взыскать с украинского предприятия «Антонов» 177 млн рублей убытка. Встречный иск подан в рамках дела о невыплате самарской компанией украинской стороне почти 5,5 млн долларов. Речь идет о задолженности по лицензионному 
14 января 2016, 11:29
Украинское ГП «Антонов» судится в Самаре с «Авиакором» из-за 5,3 млн долларов

Украинское ГП «Антонов» судится в Самаре с «Авиакором» из-за 5,3 млн долларов

Украинское госпредприятие «Антонов» требует от самарского завода «Авиакор» 5 миллионов 350 тысяч долларов. Соответствующий иск принят к рассмотрению арбитражным судом Самарской области. Первое заседание по делу назначено на 28 октября.

Суть будущего разбирательства не уточняется, но в материалах дела 
1 сентября 2015, 11:46
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