На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины ликвидационный баланс завода. Напомним, до 2014 года «Антонов» тесно сотрудничал с самарским «Авиакором» по выпуску самолетов АН-140. Сейчас самарцы через суд пытаются обанкротить совместное с «Антоновым» предприятие «Международный авиационный проект-140». Сумма требований - почти 200 млн рублей. Кроме того, между сторонами ведутся судебные разбирательства по иску «Антонова» из-за якобы нарушения «Авиакором» прав интеллектуальной собственности на данное воздушное судно.
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«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140
Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.
СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский …
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25 июля 2017, 03:48
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Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны
На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - …
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4 июля 2017, 04:51
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8 июня 2017, 09:58
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"Авиакору" не удалось вернуть правительству области самолет
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18 мая 2017, 03:47
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Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника …
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15 марта 2017, 11:19
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Ту-95МС будут модернизировать только в Самаре
Самарский завод "Авиакор" остался единственным предприятием в стране, производящим модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом "ТЕРРЕ" рассказал его генеральный директор Алексей Гусев.
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6 февраля 2017, 02:57
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Самарский "Авиакор" отремонтирует очередной Ту-154 Минобороны
Самарский завод "Авиакор" принял для проведения капитального ремонта первый в 2017 году самолет Ту-154. Об этом сообщает собственник предприятия - корпорация "Русские машины".
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3 февраля 2017, 11:31
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В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. …
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12 января 2017, 05:23
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«Авиакор» не хочет платить «Антонову» $3 млн
Компания «Авиакор-авиационный завод» опротестовала в 11 апелляционном арбитражном суде решение своих областных коллег по иску украинского госпредприятия «Антонов».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», ранее оно сумело отсудить у «Авиакора» более 2 миллионов 900 тысяч долларов. Иск был подан в августе прошлого года …
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4 августа 2016, 12:19
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Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП "Антонов"
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14 января 2016, 11:29
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Украинское ГП «Антонов» судится в Самаре с «Авиакором» из-за 5,3 млн долларов
Украинское госпредприятие «Антонов» требует от самарского завода «Авиакор» 5 миллионов 350 тысяч долларов. Соответствующий иск принят к рассмотрению арбитражным судом Самарской области. Первое заседание по делу назначено на 28 октября.
Суть будущего разбирательства не уточняется, но в материалах дела …
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1 сентября 2015, 11:46