Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1 миллиарда рублей с завода «Авиакор». Это рекордная сумма, единовременно взыскиваемая военным ведомством с самарского предприятия. Так, в 2014 году оно потребовали 915 млн рублей. Основанием тогда стала неустойка по госконтракту на поставку самолетов Ту-154М. Тот иск судьи удовлетворили частично, на сумму порядка 151 млн рублей. Однако и эти деньги оказались для самарцев неподъемными - в судебном порядке они попросили рассрочки. Что послужило предметом нового иска, в материалах дела пока не раскрывается. По оценкам экспертов, если судьи встанут на сторону Минобороны, вернуть 1 миллиард «Авиакор» не сможет никогда. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2016 год завод закончил с выручкой 1 млрд 756 млн рублей при убытке 304 млн. Почти третью часть объема реализации продукции завод получил от капремонта самолетов. Главной причиной отрицательного финансового показателя на «Авиакоре» называли массовый вывод из эксплуатации туполевских машин.
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Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.
СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский …
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12 марта 2015, 04:45
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Владимир Гутенев: «Нас беспокоит ситуация на самарском заводе «Авиакор»
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31 января 2014, 01:07
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В армии вспомнят про идеологию
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Планируется, что управление сможет изменить систему воспитательной работы в российских вооруженных силах.
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14 октября 2013, 12:24