Как пишут СМИ, принятие в США законопроекта о новых санкциях в отношении Российской Федерации может привести к ослаблению рубля.
Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко сообщил "Российской газете”, что на данный момент делать точный прогноз курса рубля было бы неправильно. Но если законопроект по новым антироссийским санкциям будет принят в нынешнем виде, то курс национальной валюты может достичь отметки в 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро.
Также аналитик уверен, что провал голосования о подписании нового законопроекта о санкциях против РФ поспособствует укреплению нацвалюты. Но без особого роста, рубль сможет вернуться лишь к отметкам 59 рублей за доллар и 68,50 рублей за евро.
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