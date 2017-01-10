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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с 

9 января 2017, 12:35
Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Молодая самарская автоледи с двумя детьми застряла в сугробе под Пензой

Вчера, 7 января, автомобилистка из Самарской области с двумя детьми попала в аварию на заснеженной дороге в Пензенской области. Её «Шевролет Круз» съехал в кювет и оказался заблокирован в сугробе, пишут очевидцы в сообществе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Возвращались 
8 января 2017, 02:57
В Самаре автоледи на «Мазде» сбила бабушку с ребенком

В Самаре автоледи на «Мазде» сбила бабушку с ребенком

В среду, 14 декабря, на улице Советской Армии в Самаре автомобиль «Мазда» сбил двух пешеходов, пострадал ребенок. ДТП произошло примерно в 12 часов. Машиной управляла 53-летняя автоледи.

По данным полиции, пешеходы переходили дорогу на зеленый свет. Пострадавшие – 12-летняя 
15 декабря 2016, 03:38
В Самаре 25-летняя автоледи на Kia попала в ДТП, пострадал ребенок

В Самаре 25-летняя автоледи на Kia попала в ДТП, пострадал ребенок

В четверг, 1 декабря, в Кировском районе Самары столкнулись две иномарки. В ДТП пострадала 4-летняя девочка. Ребенка увезли в больницу.

По версии полиции, в 9:25 на перекрестке Каховской и Ставропольской 25-летняя автоледи на «Киа» нарушила правила  очередности проезда и врезалась в 

2 декабря 2016, 02:33
Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На дороге, ведущей из поселка Угловой в Красный Яр, столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21093» и грузовик «КамАЗ». Телесные повреждения получил 4-летний мальчик, которых ехал на заднем 

25 ноября 2016, 03:38
В Чапаевске девочка шла на «зелёный» - и её сбил водитель «Шевроле»

В Чапаевске девочка шла на «зелёный» - и её сбил водитель «Шевроле»

В среду, 23 ноября, примерно в 17 часов в Чапаевске водитель «Шевроле» сбил 12-летнюю школьницу. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Артиллерийской. Девочка шла на «зелёный» сигнал светофора, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, автомобилем 

24 ноября 2016, 05:14
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