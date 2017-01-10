В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Тольятти пострадал ребенок. В 11:10 двухлетний мальчик переходил улицу Авроры по зебре в сопровождении 31-летней женщины. Пешеходов сбила вазовская «девятка». За рулем находился 28-летний мужчина. По данным полиции, водитель ехал по Балаковской и сбил людей при повороте налево к улице Промышленности.
У пострадавших различные травмы. На скорой помощи женщину и ребенка увезли в больницу. Автомобилист был трезв, проводится проверка.
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