В Волжском районе в ДТП погибли две женщины Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.

В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм …