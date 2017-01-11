На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд на встречку. После столкновения с «Мерседесом», которым управлял 48-летний автомобилист, грузовик съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Их доставили в больницу. Оба, по данным ГИБДД, были трезвые. Проводится проверка.
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