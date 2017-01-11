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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Тольятти пострадал ребенок. В 11:10 двухлетний мальчик переходил улицу Авроры по зебре в сопровождении 31-летней женщины. Пешеходов сбила вазовская «девятка». За рулем находился 28-летний мужчина. По данным полиции, водитель ехал по Балаковской и сбил людей 

10 января 2017, 05:03
В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Под Сызранью трассу М-5 перекрыли из-за ДТП, есть фото

Под Сызранью трассу М-5 перекрыли из-за ДТП, есть фото

Сегодня, 26 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» под Сызранью столкнулись две фуры, передает «Маленькая Сызрань».
 
По предварительной информации, неподалеку от поворота на Троекуровку водитель большегруза «Mersedes» по неизвестной причине допустил выезд на «встречку» и пропорол бок встречному большегрузу 
26 ноября 2016, 02:58
Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину

Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину

Во вторник, 22 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Под колесами грузовой машины «МАЗ» погиб мужчина 1977 года рождения.

Инцидент произошел в поселке Верхняя Подстепновка в 18 часов 30 минут на улице Дорожной. 39-летний мужчина неожиданно вышел на 

23 ноября 2016, 02:10
На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

На трассе М-5 под Самарой фура рухнула на бок, есть фото

Сегодня, 20 ноября, в Самарской области на участке федеральной автомагистрали М-5 «Урал» в районе дачного поселка у реки Сок произошло ДТП.
 
Как передает портал tltgorod.ru, большегруз потерял управление и опрокинулся на бок - то ли из-за неправильно расположенного груза 
20 ноября 2016, 06:19
В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото

В Самаре груженая фура врезалась в жилой дом, есть фото

Сегодня, 12 ноября, на Красной Глинке в Самаре произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщают в паблике «ДТП163» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам очевидцев, происшествие случилось возле дома ЭМО, на Красноглинском шоссе. Водитель большегруза ДАФ не справился с управлением 
12 ноября 2016, 02:10
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Во вторник, 8 ноября, на 13 километре обводной дороги Самары на территории Кинельского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 11 часов там столкнулись автомобиль Peugeot Partner и фура Renault Premium HR-340, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
9 ноября 2016, 03:18
В блогах: в Самаре возле гостиницы

В блогах: в Самаре возле гостиницы "Моя" перевернулся грузовик

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" рассказали, что сегодня при развороте на Московском шоссе завалился набок грузовичок Hyundai. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель не рассчитал скорость движения. В итоге автомобиль перекрыл собой почти все направление "из города". ДТП произошло на 23-м 
27 октября 2016, 05:53
Легковушка влетела в грузовик под Самарой: пострадали двое парней

Легковушка влетела в грузовик под Самарой: пострадали двое парней

В Самарской области произошло ДТП с участием грузовика. 18 августа под Самарой, в Волжском районе столкнулись вазовская «двенадцатая» и «МАЗ». Авария случилась в третьем часу дня на 16 километре дороги Николаевка - Черновский – Белозерки.  

Легковушкой управлял 24-летний 
19 августа 2016, 03:47
В Самаре на Ново-Вокзальной перевернулся грузовик

В Самаре на Ново-Вокзальной перевернулся грузовик

Сегодня, 12 августа, в Самаре перевернулся грузовик. ДТП произошло на пересечении улиц Вольской и Ново-Вокзальной. По словам очевидцев, опрокидывание автомобиля Hyundai произошло из-за перегруза: «Во время поворота просто лег на бок… Хорошо, что никого не придавил».

Фото: Ян Налимов.
12 августа 2016, 05:15
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