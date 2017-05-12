Накануне вечером в Красноярском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя и ребенок. По сведениям губернской полиции, на 2-м километре дороги Береза - Молгачи 17-летний водитель отечественного автомобиля без прав выехал на встречку и допустил столкновение с Chevrolet Lacetti, управляемым 35-летним мужчиной.
В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя и шестилетний мальчик. Ребенок находился на переднем сиденье иномарки в детском автокресле.
Как установили сотрудники Госавтоинспекции, в момент аварии оба водителя были трезвыми. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются в процессе проводимой проверки.
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