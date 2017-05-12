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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Трагедия случилась 31 июля в седьмом часу вечера. Иномаркой управлял 37-летний автомобилист. На улице Ульяновской машина сбила мужчину, неожиданно появившегося на дороге из-за остановившегося автобуса.
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Под Самарой водитель сбил молодого парня и оставил место ДТП

Полиция Красноярского района разыскивает водителя, сбившего пешехода и уехавшего с места ДТП.

Авария случилась 17 июня в девять часов утра. Неустановленный автомобиль наехал на 21-летнего парня на грунтовой дороге в районе пляжа реки Сок. Молодой человек шел по краю 
18 июля 2016, 05:36
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