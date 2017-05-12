За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий, 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 137 получили травмы различной степени тяжести. При этом на пешеходных переходах города были совершено 59 наездов и получил травмы 61 пешеход.
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В Самаре оштрафовали товарища Сталина
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12 мая 2017, 11:57
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В Самарской области дорожает салат
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12 мая 2017, 11:06
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В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок
Правоохранители Самарской области сейчас устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок. ДТП случилось вечером 11 мая на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка».
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12 мая 2017, 09:41
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В блогах: Стадион "Заря"
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12 мая 2017, 09:16
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В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит
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12 мая 2017, 09:11
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Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию
В соцсетях размещена информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Уфа – Оренбург. По словам свидетелей аварии, под завязку набитый сгущенкой большегруз влетел в отбойник.
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11 мая 2017, 05:12
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В Самаре у "Скалы" два черных джипа не поделили дорогу
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11 мая 2017, 02:15
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В лобовом столкновении на трассе под Сызранью погибли три человека
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10 мая 2017, 10:43
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Названы самые «штрафоопасные» для водителей российские регионы
Татарстан оказался наиболее "штрафоопасным" регионом для водителей. По статистике, в республике на одного жителя приходится в среднем 1,45 штрафа Госавтоинспекции в год.
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3 мая 2017, 05:26
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27
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RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД
Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
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10 апреля 2017, 11:54
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ГИБДД разработала новый порядок оформления изменений в автомобиле
ГИБДД России представила новую схему оформления изменений в конструкции транспортного средства. Теперь автолюбители получат возможность узаконить соответствующие реконструкции, не снимая установленные агрегаты.
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7 апреля 2017, 02:03
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Водитель белой BMW сбил пешехода у почтамта на Ленинградской, есть видео
Сегодня, 18 ноября, в Интернете появилось видео с места ДТП на перекрестке улиц Куйбышева и Ленинградской. Автомобиль BMW белого цвета сбил пешехода возле главпочтамта. По словам свидетелей происшествия, иномарка наехала на мужчину прямо на пешеходном переходе со светофором, сообщает …
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18 ноября 2016, 11:40
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Водитель «Калины» насмерть сбил пешехода на обводной дороге Самары
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15 ноября 2016, 01:30
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В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода
ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Октябрьске. Под колесами Hyundai Solaris погиб пешеход.
Трагедия случилась 31 июля в седьмом часу вечера. Иномаркой управлял 37-летний автомобилист. На улице Ульяновской машина сбила мужчину, неожиданно появившегося на дороге из-за остановившегося автобуса.
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1 августа 2016, 01:26
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Под Самарой водитель сбил молодого парня и оставил место ДТП
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18 июля 2016, 05:36