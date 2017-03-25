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Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски
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25 марта 2017, 06:12
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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ
В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
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25 марта 2017, 04:24
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В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами
О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
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24 марта 2017, 02:33
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Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой
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23 марта 2017, 01:39
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В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение
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22 марта 2017, 11:13
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В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший
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21 марта 2017, 03:48
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На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
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19 марта 2017, 04:36
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В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке
Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» …
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19 марта 2017, 02:44
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В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив
Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи …
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19 марта 2017, 02:04
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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
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4 марта 2017, 03:52
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Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео
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25 февраля 2017, 03:33
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Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото
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2 февраля 2017, 02:32
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта
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22 января 2017, 03:12
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза
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11 января 2017, 01:38
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Под Сызранью трассу М-5 перекрыли из-за ДТП, есть фото
Сегодня, 26 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» под Сызранью столкнулись две фуры, передает «Маленькая Сызрань».
По предварительной информации, неподалеку от поворота на Троекуровку водитель большегруза «Mersedes» по неизвестной причине допустил выезд на «встречку» и пропорол бок встречному большегрузу …
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26 ноября 2016, 02:58
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В Тольятти в результате ДТП «Лада Калина» переломилась пополам
Сегодня, 29 августа, утром в Автограде на пересечении улиц Карбышева и Баныкина произошла автомобильная авария, сообщает TLTgorod. Mazda на большой скорости врезалась в "Калину", которая сложилась пополам от удара. У иномарки повреждения менее значительные. На данный момент информация о пострадавших …
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29 августа 2014, 12:46
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В Тольятти в результате ДТП перевернулась «Калина»
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13 августа 2014, 11:25
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В Ставропольском районе "Калина" протаранила отбойник
26 мая на автодороге Ташелка - Новая Бинарадка произошло ДТП, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и протаранил оградительный отбойник. Металлическая конструкция рассекла машину.
Мужчина, которому сегодня исполняется 45 лет, был доставлен в …
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26 мая 2014, 06:30
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В ДТП с двумя грузовиками и «Калиной» погиб житель Самарской области
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20 мая 2014, 09:32