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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Беременную сызранку интернет-магазин оставил без детской коляски

Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».

О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в 

25 марта 2017, 06:12
В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
 
25 марта 2017, 04:24
В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

В Пензенской области в ДТП попала ритуальная «ГАЗель» с трупами

О нетипичном дорожно-транспортном происшествии в Кузнецке сообщили региональные информагентства. По словам очевидцев, авария произошла четверг, 23 марта.
Как сообщается, работник ритуальной службы, находившийся за рулем «Газели», допустил столкновение с «Приорой». На момент ДТП в специализированном транспортном средстве находились тела усопших.

24 марта 2017, 02:33
Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

Двухлетняя девочка и двое взрослых ранены в ДТП под Самарой

В среду, 22 марта, под Самарой на шестом километре дороги Урал - Красный Яр – Городцовка столкнулись два автомобиля. Пострадал ребенок.

ДТП произошло около часа дня. Предположительно, 37-летний водитель Nissan Sentra не снизил скорость на повороте и выехал на встречку. Иномарка 

23 марта 2017, 01:39
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

Во вторник, 21 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и общественного транспорта. На улице Алма-Атинской столкнулись иномарка Datsun on-DO и трамвай. Есть пострадавший.

По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
21 марта 2017, 03:48
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи 
19 марта 2017, 02:04
Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако инцидент принес немало проблем 
25 февраля 2017, 03:33
Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
22 января 2017, 03:12
Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
По предварительной версии сотрудников полиции, авария произошла на участке трассы между Сызранью и поселком Новоспасское в ночь понедельника на вторник, 

18 января 2017, 11:18
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
Под Сызранью трассу М-5 перекрыли из-за ДТП, есть фото

Под Сызранью трассу М-5 перекрыли из-за ДТП, есть фото

Сегодня, 26 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» под Сызранью столкнулись две фуры, передает «Маленькая Сызрань».
 
По предварительной информации, неподалеку от поворота на Троекуровку водитель большегруза «Mersedes» по неизвестной причине допустил выезд на «встречку» и пропорол бок встречному большегрузу 
26 ноября 2016, 02:58
В Тольятти в результате ДТП «Лада Калина» переломилась пополам

В Тольятти в результате ДТП «Лада Калина» переломилась пополам

Сегодня, 29 августа, утром в Автограде на пересечении улиц Карбышева и Баныкина произошла автомобильная авария, сообщает TLTgorod. Mazda на большой скорости врезалась в "Калину", которая сложилась пополам от удара. У иномарки повреждения менее значительные. На данный момент информация о пострадавших 
29 августа 2014, 12:46
В Тольятти в результате ДТП перевернулась «Калина»

В Тольятти в результате ДТП перевернулась «Калина»

В соцсети опубликовано фото с места ДТП, произошедшего в Тольятти во вторник, 12 августа. В результате аварии на Автозаводском шоссе неподалеку от остановки «Детская многопрофильная больница» перевернулся автомобиль «Калина». Авария произошла в промежуток времени с 21:15 до 22:00. Автор сообщения 

13 августа 2014, 11:25
В Ставропольском районе

В Ставропольском районе "Калина" протаранила отбойник

26 мая на автодороге Ташелка - Новая Бинарадка произошло ДТП, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и протаранил оградительный отбойник. Металлическая конструкция рассекла машину.
Мужчина, которому сегодня исполняется 45 лет, был доставлен в 
26 мая 2014, 06:30
В ДТП с двумя грузовиками и «Калиной» погиб житель Самарской области

В ДТП с двумя грузовиками и «Калиной» погиб житель Самарской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего накануне, 19 мая, примерно в 19:00 на 40-м километре автодороги Самара – Оренбург. По версии правоохранителей, водитель грузовика «МАЗ» 40-летний житель Саратова не справился с управлением, выехал на встречную полосу и по касательной 

20 мая 2014, 09:32
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