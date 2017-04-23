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Спасется ли рыба от гидроудара?
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20 апреля 2017, 06:11
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Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу
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20 апреля 2017, 01:19
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Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало
Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.
«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.
«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.
«Светофор не …
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19 апреля 2017, 09:23
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Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине
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18 апреля 2017, 04:18
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Ад на въезде в Самару
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14 апреля 2017, 05:13
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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13 апреля 2017, 11:45
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Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС
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12 апреля 2017, 04:10
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Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе
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12 апреля 2017, 09:08
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Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой
Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. …
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2 апреля 2017, 05:11
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
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19 марта 2017, 04:36
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Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео
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25 февраля 2017, 03:33