12
51
27
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     8888888  888         888888            888      
                       888    888           "88b            888      
                       888    888            888            888      
 888  888   .d88b.     888    88888b.        888  888  888  88888b.  
 `Y8bd8P'  d8P  Y8b    888    888 "88b       888  888  888  888 "88b 
   X88K    88888888    888    888  888       888  888  888  888  888 
 .d8""8b.  Y8b.        888    888 d88P       88P  Y88b 888  888 d88P 
 888  888   "Y8888   8888888  88888P"        888   "Y88888  88888P"  
                                           .d88P       888           
                                         .d88P"   Y8b d88P           
                                        888P"      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Спасется ли рыба от гидроудара?

Спасется ли рыба от гидроудара?

В пятницу пропуск воды Жигулевской ГЭС будет увеличен до 1 тысячи кубометров в секунду, и в дальнейшем будет нарастать.
Сброс воды ведется параллельно с ремонтом. Сейчас идет замена 2-х турбин, последних по контракту объемом 24 миллиарда рублей с петербургской компанией 

20 апреля 2017, 06:11
Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

20 апреля на Жигулевской ГЭС начался сброс воды. Беспокоиться стоит дачникам и жителям частного сектора, чьи дома находятся в традиционной зоне подтопления. Решение принято в связи с увеличившимся потоком воды в Куйбышевское водохранилище. Его суммарный показатель превышает 19000 кубометров в 

20 апреля 2017, 01:19
Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.

«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.

«Светофор не 

19 апреля 2017, 09:23
Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Жигулевская ГЭС в ближайшие дни начнет сброс воды. В бассейне Куйбышевского гидроузла началось весеннее половодье.

За прошедшую неделю боковой приток воды вырос в 6 раз - до 5,4 тысячи кубометров в секунду, что соответствует паводковым расходам апреля.

По 
18 апреля 2017, 04:18
Ад на въезде в Самару

Ад на въезде в Самару

Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если 

14 апреля 2017, 05:13
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

Водителям большегрузов разрешат ездить по мосту Жигулевской ГЭС. Проезд для этой категории транспорта будет открыт в ночное время с 10 мая по 30 ноября.

Как сообщает «Поволжуправтодор», в этот период грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами 

12 апреля 2017, 04:10
Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Транспортный коллапс как на въезд, так и на выезд из города. Грузовикам и пассажирским автобусам въезд запрещен. Трудности продлятся до ноября, это срок ремонта моста.
12 апреля 2017, 09:08
Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако инцидент принес немало проблем 
25 февраля 2017, 03:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна